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外長吳釗燮談兩岸：香港情勢讓台灣看清北京邪惡本質

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。報系資料照片
外交部長吳釗燮。報系資料照片

外交部長吳釗燮接受外媒專訪談及兩岸關係，他說，香港情勢讓台灣民眾看清中國獨裁政權的邪惡本質，中國踐踏香港民主人權、威嚇台灣等行徑，與其所宣傳的「一國兩制」背道而馳，台灣人民對此有非常深刻的體認；台灣人民不分族群及黨派，最大的共識就是不接受中國的專制統治。

吳釗燮表示，台灣面對來自中國的軍事威脅相當嚴峻，且中國經常進行灰色地帶戰術，頻繁派遣軍機擾台，因此我國致力提升自我防衛能力，發展不對稱戰力，以建立嚇阻所需的軍事力量；而我對抗中國挑戰的底線，就是總統蔡英文在110年國慶演說提出的「四個堅持」，台灣堅定守護自由民主的生活方式，絕對不會屈服於中國的威嚇脅迫。

據外交部新聞資料，吳釗燮接受希臘「焦點報」（ESTIA）專欄作家Ilias Iliopoulos書面專訪，談及中國對台威脅、兩岸情勢、我國自由民主現況、台灣與歐洲以及與美關係等議題；「焦點報」以「台灣面臨中國軍事威脅」為題，於上月27日及本月3日分為上、下兩集刊出專訪內容。

吳釗燮說，台灣與歐盟及其會員國共享自由、民主及人權等價值，台灣位處民主陣營對抗威權擴張的戰略最前線，深盼歐盟與歐洲各國積極發聲，全力增進全球民主同盟的團結與韌性。

有關立陶宛同意我國以台灣為名設置代表處卻遭中國大陸經濟脅迫，吳釗燮也表達，期盼歐盟會員國團結一致，儘速推動「反經濟脅迫」措施，以有效反制中國。

 

吳釗燮指出，歐洲對亞太安全及中國崛起日益關切，台歐可就此進行交流。此外，吳也表示，台灣期盼與歐洲強化經貿投資關係，共同強化關鍵產業供應鏈的安全與韌性，並藉由推動「台歐連結獎學金」計畫，鼓勵我國與歐洲國家大學建立學術合作與交流。

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