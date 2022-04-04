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俄烏戰爭持續月餘 呂秀蓮發起「和平愛台灣」大遊行

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。記者許正宏／攝影
前副總統呂秀蓮。記者許正宏／攝影

俄烏戰爭持續一個多月，前副總統呂秀蓮今天在臉書上指出，她將於5月14日下午與宗教界人士一起舉辦「和平愛台灣」大遊行，歡迎所有愛台灣、反對戰爭的各界人士參加，下午1時在「西本願寺」廣場集合，繞行總統府及凱達格蘭大道，然後步行進入自由廣場，展開一場由各宗教主持的和平祈安午會。

呂秀蓮說，根據「台灣國際戰略學會」民調，雖然70.2%的受訪者願意為保台而戰，但高達77.3%的人希望兩岸「和平往來」，主張「抗中」只有16.1%而已。至於對美國的信賴度也未超過50%，信賴台灣有自我防衛能力的更只有34.7%而已。有感於此，最近她到許多知名宮廟參拜，並與住持及管委會委員晤談，大家都擔憂戰爭會發生，也不約而同表示，台灣是海島，大家逃無可逃，怎麼辦？

呂秀蓮說，她對宗教是尊而敬之，信而不迷，過去擔任公職時結下善緣，此番更感受到宗教界對生命的珍惜與對台灣的疼惜。由宗教界聯手領銜發動「和平愛台灣」，可以避開政黨及政客的政治算計，呼籲所有愛台灣反對戰爭的人一齊走出去，喊出來。喊給誰聽呢？喊給上帝、阿拉、佛祖眾神明聽，「他們說也要喊給三軍統帥蔡英文，還有中國、美國，以及其他國家的三軍統帥聽。」

呂秀蓮說，三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因一聲令下而命喪黃泉。俄國梟雄普亭不知已經折損多少愛將與俄國官兵，更別說烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。放眼過去，整個國家儼如廢墟、墳場。

呂秀蓮也說，活動原訂於4月17日，那是1895年4月17日李鴻章與伊藤博文簽訂喪權辱國「馬關條約」的日子。清廷因甲午戰敗，擅自將台澎「永久讓與日本」，國人同胞應當沒齒難忘，希望中國大陸14億朋友更要正視這頁歷史，別再喊「台灣是中國神聖不可分割的領土」，「我們要和平，必先避免戰爭；要避免戰爭，就先要找出歷史正確和政治正確，所謂『公義』。就讓我們開始建立正確的新兩岸歷史觀吧，再用和平理性的論述擘繪兩岸的新未來。」

俄烏戰爭 呂秀蓮

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