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王喜PCR流鼻血PO莊人祥黑白照 呂秋遠：肆意侮辱不歡迎

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
香港演員王喜昨晚入境桃園國際機場時驗PCR流鼻血，對採檢人員發出「通緝」文。圖／取自臉書「WONG HE 王喜」
香港演員王喜昨晚入境桃園國際機場時驗PCR流鼻血，對採檢人員發出「通緝」文。圖／取自臉書「WONG HE 王喜」

香港演員王喜昨晚入境桃園國際機場時驗PCR流鼻血，對採檢人員發出「通緝」文，針對指揮中心發言人莊人祥回應稱止血遭拒，稍晚他PO出莊人祥的黑白照片，寫「而我不知道莊人祥是誰」。對此，律師呂秋遠也透過臉書表示，「肆意侮辱台灣的護理人員與防疫主管」、「身為國民，我不歡迎他來台灣」。

王喜昨晚入境來台，他在臉書「WONG HE 王喜」發表「通緝」文，指他入境桃園國際機場時驗PCR，質疑為他篩檢的醫護人員動作粗魯，以棉棒捅傷他右鼻孔致流血，「我呼籲這位捅傷我的女性，立即向我自首」。

針對莊人祥回應媒體「的確有這樣的情形，採檢時也有可能會因為棉棒戳傷鼻黏膜導致流血，採檢時就有看到流鼻血，有人員前往關心，協助止血、更換口罩，但遭王喜拒絕」，王喜澄清，要為他止血的人，給他一段約3米長、捲成一束的廁紙，說用來止血，他才拒絕。

他寫下，「莊人祥先生，你好像知道很多，你一定知道捅傷我的那個人是誰，可以告訴我嗎？」、「而我不知道莊人祥是誰」。該篇文章搭配莊人祥的黑白照片，引起台灣網友譁然。

呂秋遠表示，「香港某位藝人」在臉書上不斷用不堪的字眼攻擊護理人員與莊人祥，而且口罩流血的照片堅持不換。還指護理人員逃跑、呼籲自首，否則要通緝這位護理人員。並且放上莊人祥的黑白照片，聲稱「不知道你是誰」。

呂秋遠說，現場的護理人員並不是逃跑，是採檢完以後就要立刻送檢體。當場也有護理人員持續協助，要提供衛生紙止血，但是被拒絕。但是王喜用「自首」、「通緝」、「莊人祥黑白照」這種方式來「捍衛」自己的權利，其實這件事反映出某些人的惡劣心態，不論台人或是中人。

呂秋遠說，「你們台灣人就是好欺負，就是欠罵。」難以理解嗎？流鼻血，是PCR過程當中可能出現的傷害，當然可要求護理人員在處理的時候可以更小心。但是，用逃跑、通緝、自首這些字眼來形容護理人員，又以黑白照片的方式侮辱莊人祥，瞧不起我們的防疫指揮官，這又是什麼意思？

「要對護理人員提告，這是他的權利，但是能不能尊重在機場冒風險防疫的第一線人員？」呂秋遠表示，如果在中國發生這種事，「他敢批評中國領導人？他敢侮辱現場護理人員？」

呂秋遠說，對於第一線執勤的護理人員來說，如果依法執行公務，只要有人受傷，就會被要求「自首」，不然要「通緝」，並且侮辱莊人祥，一副「他哪位」的樣子。「身為國民，我不歡迎他來台灣」。

網友表示，「莊人祥是一個讓台灣疫情還沒指數性成長的關鍵人物之一」、「願你早日康復，早早離台，不要再來台灣」、「流血應該是無心之過而傷的，我也過篩檢時流血，台灣防疫人員壓力很大，希望能互相體諒」。

網友表示，「此人未免太自以為是，態度囂張，身為台灣醫護人員，不歡迎他來台灣，也不願意照顧這種人」、「我來自香港，但對他的行為不敢恭維，引以為恥」、「真的是看台灣人好欺負」。

一名網友在呂秋遠臉書留言表示，台灣機場的防疫人員是很盡心盡力地執行公務，他曾經在機場被採檢過，感覺執行採檢的護理人員是很盡心盡力，對於第一線執勤的護理人員真的是要尊重，「畢竟他們也是冒著生命危險在執行公務，台灣的防疫比起世界很多國家真的是做的很好了，目前我們在台灣島上可以正常地生活，算是很好了」。

王喜發文PO指揮中心發言人莊人祥黑白照片，要求莊人祥告訴他該名採檢人員身分，「而我不知道莊人祥是誰」。圖／取自臉書「WONG HE 王喜」
王喜發文PO指揮中心發言人莊人祥黑白照片，要求莊人祥告訴他該名採檢人員身分，「而我不知道莊人祥是誰」。圖／取自臉書「WONG HE 王喜」
呂秋遠批王喜「肆意侮辱台灣的護理人員與防疫主管」，身為國民，「我不歡迎他來台灣」。本報資料照片
呂秋遠批王喜「肆意侮辱台灣的護理人員與防疫主管」，身為國民，「我不歡迎他來台灣」。本報資料照片

莊人祥 呂秋遠 通緝

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