花蓮自強分隊消防員染疫匡列17人 他分隊支援救災救護

花蓮縣消防局證實，自強分隊1名消防員今出現喉嚨痛症狀，經快篩試劑檢驗為陽性後，立即通報衛生局安排PCR檢測，檢查結果為陽性，該名消防員已於今天下午3點前往部立花蓮醫院就醫。為阻斷傳播鏈，消防局自明天開始，將外勤分為2組，減少交班次數避免染疫。

消防局指出，由於現值清明連假期間，同一棟大樓內勤人員均未受影響，目前有17位上班隊員及交接班同事被匡列，除了返鄉人員外，截至晚間7點已採檢13位，全數為陰性。其中7位消防員列居家隔離，有10位自主健康管理，自強消防隊各項救災救護勤務則由鄰近消防單位相互支援。

消防局長林文瑞說，目前仍不清楚該名消防員為何染疫，尤其很多病患處於潛伏期，未有症狀，要找出傳播鏈可能有點難度，現由疫調人員著手調查，希望能找到感染源。

消防員染疫讓消防局拉起警報，林文瑞表示，今晚8點視訊召開一級主管會議，會中以阻斷未來可能的病毒傳播鏈為首要目標，確保消防能量最佳化。具體應變措施包括自明天起，外勤暫時調整為AB組，執勤3天、休3天以減少交班次數並兼顧消防員身心負荷；此外為避免疫情癱瘓內勤業務系統，也要求內勤人員自4月6日起，實施分組異地辦公。

消防局表示，各分隊均配置慈濟基金會捐贈快篩試劑，未來人員上班期間如身體不適隨時可做檢測。現在從勤務及業務面雙管齊下阻斷病毒傳播鏈，希望不慎染疫的隊員盡速康復，同時呼籲鄉親口罩戴好戴滿、勤洗手落實健康管理。