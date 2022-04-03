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與病毒共存？藍委：一致標準 比每天記者會報數字重要

聯合報 / 記者鄭媁李承穎／台北即時報導
針對是否「與病毒共存」，國民黨立委齊呼，政府應建立全國一致的合理防疫標準，讓民眾及產業有所依循，比每日記者會報數字重要。本報資料照片
針對是否「與病毒共存」，國民黨立委齊呼，政府應建立全國一致的合理防疫標準，讓民眾及產業有所依循，比每日記者會報數字重要。本報資料照片

本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，引發討論。民進黨立委羅致政說，清零是政府手段，而非目標，盡量減少生活衝擊下，讓生活正常。國民黨立委齊呼，政府應建立全國一致的合理防疫標準，讓民眾及產業有所依循，比每日記者會報數字重要。

國民黨立委洪孟楷指出，即使現在確診輕症較多，政府仍該向國人清楚說明「戰略目標」，並標準一致，否則一再創造新名詞，但內容為何各縣市、各地區不同調，「沒說清楚，就是製造更多恐慌和不安。」

洪孟楷表示，媒體報導場所確診者足跡，有加強消毒、清消半天、1天、到自主停業3天，到底標準為何？「類普篩」標準又為何，當初雙北無法做、如今基隆市能做，防疫作為總不能看執政縣市有不同標準。

洪孟楷說，現在缺的不是推陳出新的新名詞，而是實際的辦法及全國一致的合理防疫標準，政府應利用連假好好向國人講清楚。

國民黨立委蔣萬安說，政府到底是要清零還是與病毒共存，可參考其他國家做法，但必須要清楚明確讓民眾、產業有所依循，否則大家無所適從。

國民黨立委李貴敏也說，防疫與經濟如何並行，民眾需要的是行動策略與準則，如專業分析的評估結果認定該冒風險，逐步解封，政府就該説明清楚，釐清策略選擇而付出的社會成本及相關科學依據與數據，並公布全國一致的合理防疫標準。

民眾黨立委張其祿說， 現在雖確診數高，大多是輕症，不可能像以前管制這麼嚴格，但也不宜完全開放。他認為在一些場合可以採清零做法，例如高度群聚的立法院；一些場合可採共存、放鬆，如旅遊景點等，畢竟若完全清零「大家餓死」，完全開放造成1天染疫上萬人，也會崩盤。

羅致政說，政府的態度是普遍上可共存，但完全像西方世界解封也不可以，一定要有必要防護錯事，無論打疫苗或戴口罩都是，不能共存、清零一刀切，清零是政府手段，而非目標，盡量減少生活衝擊下，讓生活正常。

國民黨 洪孟楷 羅致政

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