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李貴敏：政府講清楚新台灣模式是什麼 別自我感覺良好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

本土疫情單日確診數持續升高，國民黨立委李貴敏表示，前天她在立法院質詢行政院長蘇貞昌，蘇首次提出「新台灣模式」概念，但幾天過去仍未有評估數據，地方政府仍一頭霧水，究竟防疫與經濟如何並行？政府必須說清楚講明白，絕對不能自我感覺良好，或是想到哪裡做到哪裡。

李貴敏表示，疫情蠢蠢欲動，此起彼落，全民自然關心台灣到底要繼續清零，還是跟歐美一樣開放邊境，走與病毒共存的路子？幾天過去「新台灣模式」還是只有口號，科學依據、數據評估，醫療資源調配等民間與企業關心問題依舊付之闕如，民眾需要的是行動策略與準則。

李貴敏表示，「新台灣模式」到底是什麼，網路一片討論，但大家莫衷一是，大致上，衛福部長陳時中稱防疫將朝開放方向邁進，蘇揆則說逐步解封、漸漸放緩，但這些跟目前做法到底有何不同？新在哪裡？也難怪雙北直指新名詞背後沒有內容，而令人擔心是否政府拿不定主意？還是拿不出方法解決問題？

李貴敏批評，自創名詞氾濫，卻説不清內容，難怪民眾抱怨政府祗知大內外宣或盡是玩文字遊戲，而不務正業，迄今，政府到底做了後續規畫沒有？有沒有具體可信的科學數據佐證？執行標準又是什麼？民眾該如何配合或因應？擁有所有資源及數據的行政單位，難道不該隨時盯緊變化，因應調整部署嗎？空口說白話或自創名詞，除了製造恐慌與混淆視聽，究竟解決了什麼問題？

李貴敏認為，如果專業分析的評估結果認定該冒風險，逐步解封，就該説明清楚，並釐清策略選擇而付出的社會成本及其科學依據與數據；並公布全國一致的合理防疫標準。畢竟防疫與經濟及民生都有直接影響，真的別再一路務虛、隱匿，或憑感覺下決策了。

李貴敏 疫情

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