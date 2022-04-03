【重磅快評】蘇貞昌拋新台灣模式莫非就是柯侯模式？

台灣新冠肺炎本土疫情迅速升溫，不僅發現混合變異株「XE」病例，新增確定病例數字也不斷攀升，蔡政府被逼急，行政院長蘇貞昌拋出「新台灣模式」的新名詞，但連日來遭雙北市長質疑，陳時中見狀，只好施展話術解圍，只是說了半天，除了「大方向開放，除非特殊情況手段可加強，重點是保存醫療量能」外，也講不出具體的內容，還要柯文哲提供預測模型及數字，一時之間角色混淆。

疫情進入新的階段，行政院長蘇貞昌前天拋出防疫、經濟並行的「新台灣模式」，指我們經過兩年經驗與信心，要逐步解封，但會隨時盯緊各種變化、調整因應，不是一成不變。

蘇貞昌說法籠統，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都喊話要中央把話說清楚，到底我們是要清零？還是與病毒共存？柯文哲並說，中央要把內容講清楚，不然有標題、沒內容， 誰曉得你在講什麼，政府想法要明講，別拐彎抹角，如果像香港一樣，戰略想共存、戰術卻清零，兩者矛盾就會死很慘，「下一道命令下去，無法畫SOP，沒有畫路徑圖，那就是空口說白話」。

既然蘇貞昌都喊出「新台灣模式」，陳時中勢必要把這個新名詞好好詮釋，免得蘇貞昌臉紅脖子粗頻繁解釋；只是，一向口才流利的陳時中這時也為之詞窮，昨天說我們的大方向是開放，除非特殊情況手段可加強，重點是保存醫療量能，現在世界上的預測模型紛亂，很難得到共識，若有預測損失數目，也希望提供給我們做參考；今天陳時中再誇柯文哲講得非常好，但全世界都沒有預測模型，指揮中心無法推估人數。

問題來了，如果連指揮中心都沒有預測模型，柯文哲雖然是醫生，但他要如何推估？指揮中心說戰略是在趨近於正常的生活下積極防疫，戰術則是各種抗疫的作法，其實和前一天的的說法差不多，未脫籠統，具體的內容幾無著墨，如果要等到國際上有可用的預測模型才能做事，各國疫情不一，條件未盡相符，恐怕直到疫情過後，我們也找不到適當的模型來套用。

此刻態勢和去年五月防疫升級的氛圍類似，當時中央決策不明，戰略戰術讓地方無所適從，雙北等不及中央而擔當起領頭羊的角色，中央見有成效才跟進推及全台。這次雙北有備而來，柯文哲明說，他故意讓聯合醫院總院長璩大成，與璩的太太、新北衛生局長陳潤秋「以非正式管道」確保雙北防疫同步，看來，所謂的「新台灣模式」，難道就是「柯侯模式」，而蔡政府的「新台灣模式」原來只是用嘴巴說說而已？