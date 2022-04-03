基隆崇右大學+17 累計22學生染疫 線上教學延長到18日

基隆市崇右影藝科技大學今天傳一口氣新增17人確診，累計新冠肺炎染疫人數達22人。

崇右大學3月31日傳出1名學生確診，校方宣布4月10日改採線上教學，學生不用進校園。後來又有4名學生確診，累計5人，線上教學時間延長到18日。

崇右大學表示，3月31已將全校各科系班級、各課程修學生相關資訊提供給衛政機關，以利儘速匡列密切接觸者，通知居家隔離，防止疫情擴散。

據了解，崇右今天新增17名學生確診，累計染疫人數為22人，相關資訊將以中央流情疫情指揮中心公布為主。