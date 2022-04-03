台中+4例本土確診 市府持續掌握疫調全面清消

年底縣市長選舉，藍營執政的台中、南投、彰化、雲林等中部縣市，對民進黨而言是艱困選區，中台灣選戰，民進黨目前只確定提名蔡培慧參選南投縣長，其餘縣市仍急尋「母雞」，讓基層瀰漫焦慮感。 據了解，綠營台中市長提名將早於北北桃，立法院副院長蔡其昌可望出線，雲林縣由立委劉建國披戰袍機率高，彰化縣方面，黨內預估邱建富與魏明谷仍將有一番激烈角力。...

2022-04-03 11:39