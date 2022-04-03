台中+4例本土確診 市府持續掌握疫調全面清消
疫情再升溫，台中市長盧秀燕今表示，台中市今再增本土確診4例，2例為30多歲家庭主婦(案24329)及未滿5歲幼兒(案24330)，為日前公布台中個案23645的妻兒，3人均於3月26日參加VVG餐廳婚宴；另增2例分別為60多歲退休男性(案24376，桃園職場群聚案相關接觸者)，以及花蓮醫療機構接觸者確診1例(尚無全國案號)，衛生局已掌握疫調並清消足跡，全力圍堵疫情。
市府今日下午召開疫情指揮中心記者會，盧秀燕說，案24329已完成三劑疫苗接種，3月31日經衛生局匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，案24329與案24330的Ct值分別為18及17，兩人昨天均出現喉嚨痛、頭痛情形，經衛生局安排採檢為陽性，已隔離治療中。疫調結果，兩人足跡與23645相同，在案23645確診後已被市府衛生局匡列為居家隔離，相關場域均已完成消毒。
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