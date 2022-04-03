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以蔣家後人為榮 蔣萬安：兩位蔣總統貢獻不容抹滅

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
蔣萬安表示，兩位蔣總統對中華民國這片土地是有貢獻的，不容抹滅及扭曲，身為蔣家後人，他當然感到非常驕傲、光榮。圖／取自udn直播畫面
蔣萬安表示，兩位蔣總統對中華民國這片土地是有貢獻的，不容抹滅及扭曲，身為蔣家後人，他當然感到非常驕傲、光榮。圖／取自udn直播畫面

國民黨立委蔣萬安日前說「以蔣家人為榮」，行政院長蘇貞昌今表示，人不能選擇自己父母，但可以選擇自己國家領導人或城市領導人。蔣萬安今下午受訪時表示，兩位蔣總統對中華民國這片土地是有貢獻的，不容抹滅及扭曲，身為蔣家後人，他當然感到非常驕傲、光榮。

蔣萬安今下午在立法院受訪時表示，台灣已進入民主化，這是過去前輩一點一滴所累積，兩位蔣總統不管是為台灣經濟起飛、民主化發展打下非常好的基礎，過去那段歷史他無法參與，面對未來希望共同努力，為這片土地創造新的世代。

對於黃珊珊子弟兵陳宥丞質疑，如果不姓蔣，憑什麼空降選台北市立委；如果不姓蔣，憑什麼不用初選就可以代表參選市長？

蔣萬安未正面回應，僅表示，大家應該把精力好好在自己的崗位、把事情做好，每個人都有責任做好防疫，過去能把疫情守住，也是靠全民一起配合；對於疫情可能再起大家都很擔心，政府的戰略目標要讓大家有所依循，大家做好防疫是最重要迫切的事。

媒體詢問，是否認為應該盡快讓黨內提名塵埃落定？蔣萬安說，黨中央和黨部都有完整規畫和安排，至少北市也在進行議員提名作業，黨中央有整體考量，希望提名作業順利，黨中央一定可以做好相關溝通協調，若提名作業儘早完成，他也樂觀其成。

至於是否支持北北基桃連線，候選人一起造勢拉抬，蔣萬安表示，年底選舉絕對是團體戰，不管是北北基桃共同生活圈，各縣市串連發揮團體戰力，都是年底選舉黨中央和黨部會規畫的方向，這樣的做法非常好，只有團隊戰力發揮極致，才能得到更多人認同。

蔣萬安 疫情

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