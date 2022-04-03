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影／台南公布新北確診童足跡 車站、OUTLET、摩斯漢堡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供

國內的病例今天傳出再破百，但台南市目前沒有新增確診病例，衛生局今天公布一起新北市個案的台南足跡，一名未滿12歲女童與家人一起南下遊玩，先後前往中西區卡加米亞casamia cafe、歸仁區三井OUTLET PARK、摩斯漢堡高鐵台南店等地，衛生局提醒有足跡重疊者可洽台南防疫專線電話（06）2880180安排採檢。

衛生局表示，昨晚會同經發局、警察局前往市區各娛樂場所稽查，未發現違反防疫相關規定的從業人員或顧客；市長黃偉哲表示，近日本土疫情持續升溫，請民眾務必落實個人防疫措施，共同嚴守社區防線。

衛生局今天公布這名十多歲女童在3月27日於台南市的足跡，衛生局表示，女童是與家人一起南下遊玩，因為27日是在傳染期內，所以公布當天的足跡，女童事實上是不只一天在台南，另外，其同行的家人是否有確診，目前尚未接獲相關的訊息，可能要再等通知。

衛生局表示，新北市個案23754 於台南市活動及住宿後，3月27日下午自高鐵台南站搭乘654車次北上，31日出現發燒、流鼻水症狀，至社區採檢站採檢後陽性確診，Ct值18.22；該個案尚未接種過任何一劑COVID-19疫苗，主要是因為目前12歲以上才能打疫苗。

目前匡列計程車司機1人居家隔離，而餐廳及旅宿業人員則匡列20人自主健康管理及自我健康監測。

衛生局提醒，曾與新北市個案23754 同時段於中西區卡加米亞casamia cafe、摩斯漢堡高鐵台南店用餐的市民，或其他足跡重疊或相關者，請落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，請佩戴口罩儘速就醫採檢。

新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
新北女童確診，在3月27日曾南下台南旅遊，市府緊急在高鐵台南站及台南火車站加強清消。圖／衛生局提供
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