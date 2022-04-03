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蘇貞昌拋新台灣模式 藍委：該說清楚戰略目標

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
0303興達電廠事故造成全台停電，立委洪孟楷質詢時表示產業估計損失上百億，其中高雄林園工業區的石化業者最為慘重。記者曾學仁／攝影
0303興達電廠事故造成全台停電，立委洪孟楷質詢時表示產業估計損失上百億，其中高雄林園工業區的石化業者最為慘重。記者曾學仁／攝影

本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌日前提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，國民黨立委洪孟楷今天表示，即便現在輕症較多，政府該向國人清楚說明「戰略目標」，並且標準一致，否則一再創造新名詞，但內容為何各縣市、各地區不同調，過去每天都講的超前部署，現在直接放棄了嗎？

洪孟楷指出，世界部分國家因為疫苗施打普及，都轉向開放態度，包括美國、歐洲等國，甚至連口罩都不強致配戴；台灣下一步要怎麼走？以國情來講，仍無法馬上完全解封，但時程表要怎麼做，總該有計畫讓國人知道，才能安心。

洪孟楷表示，媒體報導場所確診者足跡，有加強消毒、清消半天、清消1天、到自主停業3天，到底標準是什麼？所謂「類普篩」，標準又為何，當初雙北無法做、如今基隆市能做，防疫作為總不能看執政縣市有不同標準。

洪孟楷說，沒說清楚，就是製造更多恐慌和不安；乍看「新台灣模式」，不說還以為是新政論節目名稱。現在缺的不是推陳出新的新名詞，而是實際的辦法及全國一致的合理防疫標準，政府利用連假好好向國人講清楚，比每天記者會報數字重要太多了。

洪孟楷 類普篩 行政院

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