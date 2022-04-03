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蔣萬安驕傲身為蔣家後人 蘇貞昌：自己選領導人才光榮

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌今天到台船受訪時表示，選自己的國家領導人、城市領導人，才是引以為傲、引以為光榮，從威權走到今天的民主，是台灣人最光榮的事。記者徐如宜／攝影
行政院長蘇貞昌今天到台船受訪時表示，選自己的國家領導人、城市領導人，才是引以為傲、引以為光榮，從威權走到今天的民主，是台灣人最光榮的事。記者徐如宜／攝影

國民黨立委蔣萬安針對蔣家血統一再成為選戰主軸，1日曾表示身為蔣家後人，他非常驕傲、也非常光榮。行政院長蘇貞昌今天到台船受訪時表示，選自己的國家領導人、城市領導人，才是引以為傲、引以為光榮，從威權走到今天的民主，是台灣人最光榮的事。

蔣萬安1日接受廣播節目採訪時說，兩位蔣前總統對中華民國台灣有極大貢獻，這個事實不容抹滅、更不可能斷章取義，過去的歷史他沒辦法參與，但重要的是攜手開創新世代，各界的批評都回歸歷史、檢討改進，身為蔣家後人，他非常驕傲，也非常光榮。這不會是包袱，是加分。

蘇貞昌說，人不能選擇自己的父母，但可以選擇自己的國家領導人或城市領導人，台灣人是經過這麼樣一代一代的努力，大家的智慧跟勇敢，終於我們有機會打開民主大門。

蘇貞昌表示，選自己的國家領導人、城市領導人，這個才是我們最引以為傲、引以為光榮。從當年的威權、恐怖血腥鎮壓統治中，走到今天的民主、自由、繁榮、開放，是台灣人最光榮的事。

台灣人 蘇貞昌 蔣萬安

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