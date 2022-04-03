新台灣模式惹議 蘇貞昌：醫療量能可負擔就穩健開放
近日本土感染新冠病毒確者人數攀升，清明連假也衝擊防疫措施。行政院長蘇貞昌1日提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，引發民眾熱議。蘇貞昌今天到台船參加環海翡翠輪下水典禮時表示，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，所以不必擔心，可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。
蘇貞昌「新台灣模式」的說法，引發討論，有網友質疑又創造新名詞，是在玩文字遊戲嗎？還是又是認知作戰？雙北市長則是認為中央政策要明確。媒體請問蘇，行政院是否會持續跟也跟地方政府溝通？
蘇貞昌表示，「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，所以我們戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變。只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7%以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。
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