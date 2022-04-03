1周後確診數降？醫師秀證據預測 揭防疫關鍵數字

昨新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性達186人，3個紀錄均創今年新高，各界緊張；對此，精神科醫師沈政男曝光一圖表，預測一周後確診數下降，屆時的Rt值是關鍵，若超過2，防疫就須升級。

沈政男指出，昨天本土新增160例，許多人又要高呼「失控了！要共存了！」但他做出應是全台唯一的疫況預測模型圖，曝光並分析近期疫況走向；他認為，未來幾天新增案例恐仍會上揚，但約1周後下降，屆時Rt值將是防疫走向的關鍵。

而其根據預測圖分析表示，這波疫情起於3月中旬，證據就是案例在那時開始增加，而當時Rt值高達4.2；在放了14天後曝光，總案例應有4.2^(14/2.75)=1489例，但現在挖出多少例了？所以說現在的確診數字，好多屬於已經感染。

沈就以昨天的新北、基、桃為例，新北昨確診50多例，真正新增群聚只有1個家庭的3例，其他都是居隔中確診，或者舊案；基隆昨確診40例左右，但疫調中為4例，其他都是居隔中或接觸者確診；桃園22例全都是居隔或匡列確診。

沈政男表示，這代表目前還在撈已感染案例，還需幾天才會了解疫情曝光後，到底傳播鏈有沒有被遏止，像台中婚宴群聚，是不是到現在還在挖出已感染案例？好可怕，全台都有，甚至台北各行政區都有此群聚案例。

不過，現在的Rt值在疫調介入後已持續降低，現在約2.2，最後可能降到2以下。他解釋，「這意味，未來幾天新增案例恐仍會上揚，但約1周後會下降。」當已感染案例全撈完，屆時Rt值若接近1就不用太擔心，若超過2就須防疫升級。