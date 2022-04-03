台東今天+0公布高雄確診者足跡 知名炸雞、豆花店入列

本土疫情升溫，台東縣今日零確診，但縣府昨日收到高雄市通報2高雄確診個案足跡，確診者曾經到台東市吃哈拉麵，買炸雞，也到成功鎮吃豆花，縣府已匡列4人列為自主健康管理，另昨日鹿野快篩153位全陰性，縣內明天起不再特別設置快篩站。

台東縣政府表示，昨接到高雄市通報案24017、24018確診者足跡，二個案3月25日11時到11時40分曾到台東市吃哈拉麵，買炸雞，同日下午2時去王記鬼頭刀專賣店及成功豆花外帶，3月28日中午12時30分再到成功鎮吃豆花、買大慶柴魚，約2時30分到楊記地瓜酥老店停留5分鐘。

台東縣衛生局表示，高雄市所通報的案24017、24018兩人，3月25日自行開車前往花蓮旅遊，於中午分別在台東市區及成功鎮短暫停留，外帶食物及伴手禮在路途享用，隨後一路到花蓮，28日回程則也同樣在市區及成功鎮購買伴手禮，衛生局匡列4人列為自主健康管理。

縣府提醒，相關防疫仍不可鬆懈，呼籲民眾仍要遵守落實相關防疫規定，尤其清明連假要開始，絕對不能掉以輕心，只要身體有不適症狀，一定要盡速篩檢就醫。