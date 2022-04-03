從政為挑戰特權 葉菊蘭憶亡夫：延續鄭南榕使命

前總統陳水扁廣播節目今天專訪總統府資政葉菊蘭，兩人聊起與葉菊蘭和已逝丈夫鄭南榕的情事。葉菊蘭為苗栗客家人，鄭南榕為外省人，葉菊蘭的爸爸當時以「肩不能挑、腳不能種稻」反對兩人交往，但兩人不顧反對，先公證結婚。

葉菊蘭回憶兩人過去的戀愛史，她說，之前鄭南榕到苗栗家中拜訪，被父親用掃帚趕出去，鄭南榕居然還說，「我是找你女兒又不是找你」，這讓她爸爸更氣。葉菊蘭說，兩人結婚後一年後，經由鄭南榕的父母誠懇拜訪才化解葉菊蘭父親的反對。

鄭南榕的人生終點止於自焚，葉菊蘭說，當時請非常多人勸鄭南榕，自己和女兒也常常守在雜誌社很晚，確保鄭南榕如常生活，「那天雜誌截稿，很多人都在但事情還是發生了，一個人的意志夠堅定，誰都無法改變。」葉菊蘭認為，鄭南榕用最殘忍的方式訣別，「我選擇從政也決定選擇挑戰特權，延續鄭南榕的使命。葉菊蘭任立委時曾揭露郝柏村多次以行政院長職，多次邀請參謀總長在內等台灣高階軍事將領，召開軍事會議。

「鄭南榕是我生活、職涯上的老師。」過去台灣職場多有性別不平等，求職資料上甚至直接要求只接受男性應徵，過去葉菊蘭突破性別限制應徵上東海廣告業務，短短幾年更升至主管。葉菊蘭說，這些都是鄭南榕的鼓勵，他告訴她，「你有無限潛能，我們就在履歷表上寫，如果你不錄取我，你會後悔。」

陳水扁過去曾替鄭南榕、葉菊蘭辯護，也與鄭南榕在同時期關在一起，陳水扁說，律師、當事人關在一起也算是奇觀，「我就跟獄卒說我要跟當事人討論案情，但一到鄭南榕的房間我們都在談辦雜誌等國家大事。」陳水扁憶，印象最深的是鄭南榕的牢房滿滿都是書，「倒下來真的會壓死人」，另外就是鄭南榕是個老菸槍，整個牢房都是煙霧瀰漫。

「我是鄭南榕，我主張台灣獨立。」這句話是不少人對鄭南榕的印象，陳水扁表示，鄭南榕曾說，「獨立是台灣唯一的活路。」當時刑法100條尚未修訂，說出這樣的話基本上是殺頭罪。葉菊蘭說，鄭南榕一直都在做突破禁忌的事，不管是辦雜誌、談228、挑戰解嚴，進一步挑戰國家前途要求獨立。

1989年1月21日鄭南榕接到叛亂犯罪的傳票，鄭南榕曾說，「國民黨只能抓到我的屍體，不能抓到我的人。」葉菊蘭說，鄭南榕明明很愛家庭卻選擇自焚，這件事情困擾自己和女兒鄭竹梅很久，鄭竹梅在前幾個月分享時說，「我一直聽很多身邊的人說我父親很愛我，那為何他選擇離開，後來我才漸漸懂了，他希望每個人都自由，希望下一代能自由。」

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