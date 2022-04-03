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邊境開放共存是必然？侯友宜：會扛起所有境內防疫責任

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜說，移工確診、境外移入都是開放邊境必然要承擔之重，身為市長會扛起所有責任，面對境內防疫全力以赴。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜說，移工確診、境外移入都是開放邊境必然要承擔之重，身為市長會扛起所有責任，面對境內防疫全力以赴。記者劉懿萱／攝影

國內疫情尚未趨緩，又碰上清明連續假期，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜皆紛紛向中央喊話「要共存還是清零」，由於侯友宜先前曾說邊境開放就不可能清零，是否認為與病毒共存是必然的結果，侯友宜表示，移工確診、境外移入等，都是開放邊境必然要承擔之重，身為市長會扛起所有責任，面對境內防疫全力以赴。

侯友宜表示，面對邊境的開放，從14天降到10天，就有相對的比例的確診者沒有被找出來，再加上移工確診數、境外移入都有相當的數目，這是開放邊境必然要承擔之重，身為市長一定會扛起所有責任，面對境內防疫全力以赴。

另外，針對連假放疫作為，侯友宜說，這幾天剛好碰上陰雨綿綿，所有風景區包括老街啟動人潮儀表板，昨日看起來狀況良好，提醒民眾4月4、5日這兩天天氣不會下雨，一定有很多人潮從其他縣市回新北，為風景區帶來相對的人潮，不管如何，提醒大家以防疫為優先，口罩戴著勤洗手、量體溫，身體不適就不出門，沒打疫苗長者要趕快打疫苗。

侯友宜 疫苗

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