中山女中南側都更案 住都中心：文資保存與都更雙贏

台鐵職工福利會去年以ROT委外方式，原地修復已被台北市政府認定為「歷史建築」的台鐵鐵道舊宿舍群。媒體報導，國家住都中心突然以「地主」之姿，另提案要求北市府文資審議委員會，將基地上大部分歷史建築解編、拆除，夷平後的基地將變更住宅區。住都中心則回應，受內政部營建署委託辦理歷史建築修復再利用計畫，其保存維護計畫已通過2013年台北市文化資產審議委員會審議，具正當性與可執行性。

住都中心表示，營建署前於計畫規劃過程、相關工作計畫及與台北市政府審查會議，都有邀請台鐵局及職福會與會、充分溝通，職福會並曾發函同意，但職福會去年8月台北市政府召開文化資產審議小組會議時，提出自辦鐵路員工老舊宿舍修復案，才讓該案推動陷入僵局，本案已執行多年，職福會近期的奇怪作為令人不解。

住都中心表示，全案由營建署及住都中心依2015年核定修正的「中山女中南側地區國有土地實施都市更新開發計畫書」辦理全區整體規劃及歷史建築修復再利用，營建署也已完成變更都市計畫細部計畫、都市設計審議、歷史建築保存維護計畫等相關計畫。

2018年由國家住都中心接續辦理本案內台鐵歷史建築修復再利用計畫，住都中心所提歷史建築「鐵路局機務段員工連棟宿舍」修復再利用計畫連結都市更新整體開發策略，具財務可行性且保留完整歷史建築宿舍聚落，營造日治時期宿舍街道生活意象，並依台北市政府文資委員審查意見修正調整後獲得認同。

住都中心表示，考量該地區有文化資產保存氛圍，營建署已與台北市政府初步協商，未來都市更新事業計畫將規劃提供社會住宅及行政機關辦公空間等低強度利用，以期活化整體歷史建築保存環境，創造優質環境並具有公益性。