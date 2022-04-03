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基隆員警染疫達17人 警政署送愛心便當警力支援沒問題
基隆市小吃店群聚案持續擴大，市警局累計染疫警察、行政人員已有17人，仍匡列多人，確診可能再擴大，已傳染第二波，一千多名員警將在4月4日全員第2次PCR採檢。全國警察之友總會理事長郭台強及警政署長陳家欽昨晚送來愛心元氣便當400個，加油打氣。警政署強調警力支援不會有問題。
基隆市警局表示，自4月1日起，內勤部分單位開始執行居家辦公，所有同仁於4月1至3日均須自行快篩，並於每日上午回報快篩結果；外勤單位則正常運作，勤務遵守分組、分流、分時段之方式編排，另訂於4月4日全員完成第2次PCR採檢，以求清零、避免傳染。
郭台強及陳家欽昨晚送400份由知名業者製作的「愛心元氣便當」至警察局，市警局分送至各分局、大隊、派出所等，讓員警享用美食，紓解防疫工作的緊繃情緒。
警政署表示，已加派警力支援，由保三總隊及基隆港務警察總隊刑事人員，協助疫調防止疫情擴散。
基隆市警察局長劉耀欽感謝理事長及署長的愛心與打氣，表示將繼續為治安及協助防疫努力，治安不會有空窗期。面對來勢洶洶的疫情，呼籲民眾遵守防疫相關規定，度過疫情危機。
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