南北夾殺湧言會？5月主委改選恐面臨派系圍攻

湧言會在精神領袖林崑海逝世後，派系成員動作頻頻，亟欲在「後海董時代」站穩腳步及擴張勢力。不過，派系內擔任民進黨新北黨部主委的何博文，宣布不競選議員連任、劍指立委後，引起其他派系不滿，醞釀共推人選，在5月黨部主委改選時將何拉下，高雄黨部主委趙天麟也遭遇菊系反撲，湧言會恐面臨南北夾殺。

何博文日前宣布不競選議員連任，將交棒給子弟兵、服務處主任黃淑君，外界認為將衝擊同選區的板橋立委羅致政連任之路。在地綠營人士指出，何大動作引發英系不滿，醞釀聯合其他派系，一同推出主委參選人，正國會民代為較可能人選。

對此，有正國會民代私下證實，確實有接到其他派系私下探詢，是否願意參選新北黨部主委；英系人士坦言，很久以前的確有討論過共推，但最近沒有規畫；何博文則表示，沒有聽到相關訊息，「選舉本來就是公平競爭，一切都尊重，我也會好好努力」。

高雄市黨部主委之爭，湧言會及菊系早在上次黨職改選就有芥蒂，現任主委趙天麟今年率湧言會新人組成「高雄正能量」，衝擊多席議員選區，引發菊系不滿，除組成「邁向過半大聯盟」迎戰，菊系立委許智傑、賴瑞隆也傳出有意角逐黨部主委。

許智傑受訪時表示，正在評估中，「不排除參選可能」。趙天麟則說，因為高雄議員民調初選是最早的，主委的部分等到議員初選後再說。