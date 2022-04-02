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【重磅快評】綠色執政 供電不保證

聯合報 / 主筆室
停電癱瘓雙鐵班次，清明連假首日返鄉旅客大排長龍。記者林俊良／攝影
停電癱瘓雙鐵班次，清明連假首日返鄉旅客大排長龍。記者林俊良／攝影

今天是台鐵太魯閣事故滿周年，去年太魯閣號撞到邊坡滑落的工程車，犧牲49條人命，已經扯到不能再扯；沒想到1年後的愚人節，竟然發生東南水泥儲槽倒塌壓垮電塔、癱瘓雙鐵的意外，證明只有更扯、沒有最扯。兩造事件都是螺絲釘鬆懈，最後竟以生命代價和社會成本收尾，時間上的巧合，對國人無疑是「比悲傷更悲傷的故事」。

303大停電後，儘管府院黨高層口徑一致強調沒有缺電，但停電已成庶民日常。昨天元凶是水泥儲槽，超過12萬旅客受影響；今天又發生鳥擊，造成台南新化東榮里347戶停電受影響，高雄燕巢、大社區約1800戶停電。

經濟部長王美花日前受訪表示，電線桿設在空曠處，「鄉下還會有猴子、蛇、松鼠等動物」，都是會碰到的問題。高雄橋頭地檢署擬以「準放火罪」重辦涉及疏失的台電員工，時任高檢署檢察長邢泰釗甚至放話「留意反社會分子藉此擾亂民心」，如此政治正確，邢泰釗果然沒多久就被拔擢升任檢察總長。

從松鼠、麻雀、水泥儲槽到反社會分子，都可能停電致災。王美花、邢泰釗的預告，似乎在提醒民眾要見怪不怪。

民進黨自詡「綠色執政、品質保證」，現在可能要再補一句：「但不保證穩定供電」。303大停電後，行政院長蘇貞昌槓上國民黨立委蔣萬安，蘇貞昌扯東扯西扯上反攻大陸，就是不願鬆口保證不停電，顯然心知肚明，就算海誓山盟的承諾也不可能兌現。

因為，蔡英文總統3月1日接見八大工商團體時還掛保證說，「政府會確保供電」；沒想到2天後就爆發影響549萬戶的303大停電。大停電炸鍋後，蔡總統3月30日出席美國商會2022謝年飯時竟又保證說，「政府會盡全力穩定電力供應」，沒想到保證不到48小時就跳票，諷刺的是，當天上午國發會還大張旗鼓宣布「2050淨零碳排路徑圖」，難怪被業界譏笑「天方夜譚」。

國家元首的承諾應該重於泰山，如今卻輕如鴻毛，保證期不到48小時，快要比超商的輕食保存期限還短。蘇貞昌老油條不承諾，蔡英文一保證就跳票，不論孰輕孰重，停電受傷最深的還是小老百姓。

接連停電，除了凸顯台灣電網異常脆弱，更考驗國家緊急危機處理的能力，究竟是解決問題，還是甩鍋卸責？當意外已成日常，民眾似乎只能自求多福，差別只是運氣好壞，去年運氣差，犧牲49條人命，今年運氣沒那麼差，只有12萬人在清明連假被延誤班次。蔡政府執政6年，人民生活彷彿「魷魚遊戲」，如果每天只能憑運氣賭一把，好運總有一天也會用光。

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