證實院內感染 花蓮慈濟醫院再增3住院病患染疫

花蓮今天新增5名確診案例，其中3人為花蓮慈濟醫院精神病房住院病患。院方證實，其中1人曾與院內急診病患、新北2歲男童病床相鄰，疑因此被感染，再傳給同精神病房2名病友，「符合院內感染定義」；另2例則為社區新增案例，與慈院無關。

花蓮衛生局長朱家祥說明，今增5例，3人為花蓮慈院20西精神科病房住院病人，其中一名77歲女性患者，打過3劑莫德納疫苗，上月28日急診收住院時PCR陰性，在28日凌晨和新北2歲確診男童，在急診病床相鄰，因慈院急診室指標個案23529護理師確診，列入篩檢，PCR陽性，列案23887。

朱家祥指出，因案23877確診，慈院再對20西精神病房27名病患及49名醫護人員採檢，找出61歲男性病患案23880、50歲女性病患案24022確診，均收治負壓隔離病房。採檢陰性則轉至專責病房照護。

截至今天，與花蓮慈院相關的病例達7人，該院醫務祕書李毅醫師說「符合院內感染定義」，但局限在急診和管制出入的精神病房，且很早就被採檢出來，再傳播機率很低。

目前已要求急診及照顧精神病房的醫護人員，每天上班前都進行抗原快篩及PCR，陰性才能上班。其他病房、手術室、加護病房、門診都不受影響，正常提供服務。

另有2例與慈濟醫院無關，案23878為大學生，3月30日晚間放假搭台鐵回花蓮，隔天出現症狀，4月1日居家快篩陽性，他與新北個案案23274曾有足跡重疊

另一名為30多歲的貨運公司整理員，因太太要生產，他為了陪產主動到醫院做PCR篩檢確診，CT值31.2，病毒量低。