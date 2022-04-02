談桃園市長選舉 朱立倫：團結都不一定勝選 沒分裂本錢

國民黨主席朱立倫上午針對羅智強有意參選桃園市長一事指出，國民黨最重要的是要團結，每位優秀同志一起努力，黨會越來越好，羅智強是戰將，黨一定會有最適當的戰場讓他來發揮。朱立倫並強調，國民黨在桃園沒有分裂的本錢，即使團結都不一定能勝選，如果不團結絕對沒希望 。

國民黨桃園市長提名難產，台北市議員羅智強原定今天上午10點宣布參選，昨天深夜和朱立倫電話深談3小時後，凌晨2點在臉書宣布取消重大決定的直播，答應朱在清明連假期間暫不對外發言。

朱立倫上午到苗栗縣姜太公中部道場客家大院參加桐花季開鑼儀式，被媒體追問有關與羅智強深談的內容。朱立倫強調，羅智強是戰將，一定會有最適當的戰場讓他來發揮；在最需要的地方、最適當的時機來全力拚戰，就是最有智慧及強有力的決定，相信羅智強會做出最有智慧又強大的決定。

他強調，黨在桃園沒有分裂的本錢，會秉持科學的民調，加上地方協調，最後共同勝選。