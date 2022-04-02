快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

談桃園市長選舉 朱立倫：團結都不一定勝選 沒分裂本錢

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨主席朱立倫上午在客家大院答覆有關桃園、苗栗縣市首長提名人選相關問題。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席朱立倫上午在客家大院答覆有關桃園、苗栗縣市首長提名人選相關問題。記者胡蓬生／攝影

國民黨主席朱立倫上午針對羅智強有意參選桃園市長一事指出，國民黨最重要的是要團結，每位優秀同志一起努力，黨會越來越好，羅智強是戰將，黨一定會有最適當的戰場讓他來發揮。朱立倫並強調，國民黨在桃園沒有分裂的本錢，即使團結都不一定能勝選，如果不團結絕對沒希望 。

國民黨桃園市長提名難產，台北市議員羅智強原定今天上午10點宣布參選，昨天深夜和朱立倫電話深談3小時後，凌晨2點在臉書宣布取消重大決定的直播，答應朱在清明連假期間暫不對外發言。

朱立倫上午到苗栗縣姜太公中部道場客家大院參加桐花季開鑼儀式，被媒體追問有關與羅智強深談的內容。朱立倫強調，羅智強是戰將，一定會有最適當的戰場讓他來發揮；在最需要的地方、最適當的時機來全力拚戰，就是最有智慧及強有力的決定，相信羅智強會做出最有智慧又強大的決定。

他強調，黨在桃園沒有分裂的本錢，會秉持科學的民調，加上地方協調，最後共同勝選。

針對下屆苗栗縣長提名人選，朱立倫表示苗栗是國民黨執政縣市，不論現任縣長徐耀昌、前任劉政鴻都受縣民肯定，除了這兩位還有以前的傅學鵬縣長，大家一起努力，加上現在幾位立委，還有鍾東錦議長領導的議會，只要大家能團結一定勝選，這點毫無疑問，國民黨會用科學方式及地方協調來推出最適當的縣長、議員及鄉鎮市長候選人。

國民黨主席朱立倫上午到苗栗縣客家大院姜太公中部道場參加桐花季開鑼儀式。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席朱立倫上午到苗栗縣客家大院姜太公中部道場參加桐花季開鑼儀式。記者胡蓬生／攝影

朱立倫 羅智強 國民黨

延伸閱讀

羅智強直播臨時喊卡 賴香伶：藍營可考慮更好評選標準

羅智強宣布參選突喊卡 游淑慧：給他幾天好好休息

羅智強參選桃園市長喊卡？支持者等看他兌現承諾

與朱長談 羅智強深夜臉書文「取消宣布是否選桃市長」

相關新聞

談桃園市長選舉 朱立倫：團結都不一定勝選 沒分裂本錢

國民黨主席朱立倫上午針對羅智強有意參選桃園市長一事指出，國民黨最重要的是要團結，每位優秀同志一起努力，黨會越來越好，羅智...

獨／公布議員財產修法有譜！政院13日開會審查 　

民團、立法院及立院朝野立委呼籲縣市議員財產申報應公告上網的修法有譜。根據監察院送立法院的111年度立法計畫，報告中指出，...

朱立倫深夜親電…羅智強參選踩煞車 藍營桃園仍陷混沌

國民黨桃園市長提名難產，台北市議員羅智強原定今天上午10點宣布參選，昨深夜和黨主席朱立倫電話深談3小時之後，凌晨2點在臉書宣布取消重大決定的直播，並答應朱立倫清明連假期間暫不對外發言。知情人士表示，兩人已達共識，桃園市長人選不急著提名，事緩則圓，大家已經把話講清楚了，接下來大家沉澱冷靜一下，也給羅智強多一點時間思考，如果還是堅持選市長，也要有更周延的做法，至少要先爭取地方支持。

照片看歷史／1981年光華巴士新購冷氣公車出廠

1981年4月2日，台北市光華巴士公司新購10輛大型冷氣公車出廠，路線將開始行駛內湖金龍寺至中華路的247路線。光華巴士表示，該公司現已有22輛普通公車行駛247路線，行駛冷氣公車是為了加強服務，將不會減少普通公車的班次。

CPTPP衝擊農業 蘇揆承諾設千億升級基金

民進黨立委陳明文昨天質詢指出，我國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」，經濟一定再次起飛，但許多農產品將受...

麵食漲價 陳吉仲：改吃飯糰炒飯

俄烏戰爭讓「黃小玉」等民生物資大漲，帶動麵食物價上漲，農委會主委陳吉仲昨天表示，會大力推動米食替代麵食，建議民眾「多吃飯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。