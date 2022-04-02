獨／公布議員財產修法有譜！政院13日開會審查 　

民團、立法院及立院朝野立委呼籲縣市議員財產申報應公告上網的修法有譜。根據監察院送立法院的111年度立法計畫，報告中指出，行政院已訂4月13 日召開公職人員財產申報法修正案審查會議，討論增列直轄市、縣(市)議員財產申報資料應予公告。

監察院送立院立法計畫指出，監院雖非陽光四法相關法律之主管機關，但在執行業務過程中，如發現窒礙或闕漏應予修法改善者，均主動向法律主管機關提出修法建議意見。

有關陽光四法相關的修法進度，報告中指出，行政院訂於111年4月13日召開法務部函報公職人員財產申報法第6條暨第20條，有關增列直轄市、縣(市)議員財產申報資料應予公告之修正案審查會議。

政治獻金法修正草案經內政部於109年6月30日函送行政院審查，前經3次審查會議，尚未審竣。

另遊說法主管機關內政部於110年4月29日將遊說法部分條文修正草案函送行政院審查，行政院於111年1月26日召開審查會議並完成審查，後續將由內政部依會議決議整理條文後，由該部向貴院先行溝通，以期順利完成修法。

公督盟及朝野立委1月底聯合舉行記者會，公督盟指出，根據公職人員財產申報法第6條，部會首長、立委、直轄市長、縣市長需定期申報財產並上網公告，但卻獨漏執掌全國一點二兆元地方政府預算的地方議會議長、副議長及近千名議員，民眾只能至監察院查閱資料，且僅限現場翻閱，相當不合理。

公督盟呼籲，立法院應將公職人員財產申報法第6條修正案列為下會期優先法案，明訂議員候選人財產申報資料應公開上網，並於年底大選前適用。

立法院2月的立法研析報告也明確建議，在立法政策上，直轄市議員、縣（市）議員宜比照直轄市長、縣（市）長及立法委員，採一致公開標準，將其納為主動公開對象。

地方九合一選舉將於年底舉行，公職人員財產申報法第6條第3項規定，僅有直轄市長、縣（市）長之選舉候選人須上網公告其財產申報資料，不包括直轄市議員、縣（市）議員。相關修法及公告程序能否在年底選前完成，公布年底直轄市議員、縣（市）議員登記候選人的財產資料，將受到注目。