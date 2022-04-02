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類普篩怎執行？王必勝今提3原則：36萬市民都做不可能

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
王必勝說，並不是說36萬市民每一個人都要去做到，實際執行上是不可能的事情。記者游明煌／攝影
王必勝說，並不是說36萬市民每一個人都要去做到，實際執行上是不可能的事情。記者游明煌／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天公布基隆新增20例確診，基隆小吃店群聚案累計115確診個案，「類普篩」20萬快篩試劑昨天送到基隆，市府已發3萬劑給市府公務機關及家屬。如何發放給民眾？指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，並不是說36萬市民每一個人都要去做到，實際執行上是不可能的事情，今天有討論出三個原則。

王必勝說，類普篩的細節都會由基隆市府來說明，他有三個原則報告，第一這是用鼓勵不強制，第二通報的部分只強調陽性，陰性的沒有強制要回報，第三是快篩陽後續的處理流程，中央和地方會全力做好，至於怎麼做及相關細節基隆市政府會宣布，經討論之後會再告訴大家。

沒有強制性有辦法抓出社區的黑數嗎？王必勝表示，「我們當然是盡量」，盡量的意思並不是要做到所有的數量，並不是說36萬市民每一個人都要去做到，實際執行上不可能的事情，世界各國都是這樣，是不可能的事情，只是說盡量找到更多社區潛藏的個案，透過疫調再把傳染鏈切斷，邏輯大致是這樣。

王必勝表示，今天和市長和市府討論的重點一是疫情，一是類普篩，討論怎麼發、怎麼運送、教民眾怎麼用、陽性後續要如何處理，何時開始做會由基隆市政府宣布。

對於基隆群聚疫情的發展，王必勝指出，如果從社區的角度來看，各社區篩檢站總和陽性率千分之5、6左右，最近2、3天都是這樣，目前是在持平的狀態，個案雖有增加但有案源，絕大部分都還有。另外一個指標是匡列隔離的人是不是越來越多，從裡面發病的陰轉陽的較多，就比較放心。目前是持平狀態，預估還要一段時間，但沒有辦法預期，現在這個時期就是避免它去爆發。

昨天中央已配發給基隆20萬劑快篩試劑，市府發給市府及公務機關、學校人員及家屬3萬劑，剩餘17 萬劑如何運用，市府尚未決定。王必勝說，快篩試劑如果有需要會再運送過來，這部分沒有問題。

基隆 王必勝 類普篩

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