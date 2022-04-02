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東吳大學增1生確診 足跡遍及外雙溪校區8間教室

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學接獲家長通報一名學生確診。示意圖。本報資料照片
東吳大學接獲家長通報一名學生確診。示意圖。本報資料照片

繼世新大學兩名學生確診後，東吳大學也發出公告，於昨日晚間接獲家長通報校內一名學生確診。校方表示，該生日前已經返回居住地縣市，不確定是於居住地還是台北市確診，但為了以防萬一，該名確診學生多在外雙溪校區活動，對此先公告該生三天內、八間教室足跡，通知師生儘速採檢。

東吳大學發布通告，校方於昨日晚間接獲學生家長主動通知學生確診，目前該學生住院治療中，狀況良好。學校已立即進行校園及學生宿舍清潔消毒，確保校園環境健康安全。

東吳大學主任秘書賈凱傑表示，該名確診學生前幾天已因春假返回居住地縣市，校方尚未接獲來自外縣市的確診案例通報，因此該生是在外縣市還是台北市感染並不清楚。但為了以防起見，校方也先向前追溯該生足跡，要求可能接觸到的師生先自行到各地的採檢站或使用快篩試劑採檢。

根據東吳大學公告指出，該生3月28日08:10-10:00使用外雙溪校區D0408教室、10:10-13:00 使用D0313教室、13:10-15:00使用D401教室、15:10-16:00使用D0634教室、16:10-16:40使用D401教室。3月29日10:10-13:00使用D0314教室、13:10-15:00使用G201教室及15:10-18:00使用R0412教室及。3月30日15:10-18:00使用D0731教室。

東吳大學要求，於上述時間使用教室的師生，可參考指揮中心注意事項採取適當防疫管理措施，即使在家也請配戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如家中環境許可，則單獨使用房間及衛浴設備，不與家人共餐並且早晚量體溫，注意健康狀況變化。

東吳大學也要求，曾於3月28日使用上述教室或進出該區域周邊，以及泉思學舍的師生，請採取自我健康監測措施、減少外出。

東吳大學 北市 足跡

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