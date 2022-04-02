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饒慶鈴發文「49顆珍珠」 籲台鐵改革避免悲劇再生

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天透過臉書發文「49顆珍珠」，悼念去年太魯閣不幸事故。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴今天透過臉書發文「49顆珍珠」，悼念去年太魯閣不幸事故。記者卜敏正／翻攝

台東縣長饒慶鈴今天上午透過臉書發文，以「49顆珍珠」為題，悼念去年太魯閣不幸事故，釀成49死不幸悲劇、讓49個人無法返鄉，呼籲台鐵以實際改革行動，避免悲劇再次發生。

每年清明節都是家族聚在一起慎終追遠、共同祭拜逝去的祖先的日子。然而去年的今天有49條生命戛然而止，他們再也不能和家族成員一起祭拜祖先，他們已成為墓碑上冰冷的一個名字。

載着他們的那一列次火車，365天以來仍然每天載著無數的乘客來來回回東部幹線，列車上的乘客很可能就是你我的家人。

台鐵列車行駛的安全，絕對不是火車駕駛員一人的責任。所有在台鐵工作的朋友，你一定不希望社會用「懲罰」這個字眼加諸在你們身上。中華民國公務人員的基本價值不就是面對問題、找出問題、盡力解決問題嗎？

當改善東部鐵道安全成為台鐵員工的共識，請以實際的改革行動抹去這49個家庭今年清明掃墓的眼淚，我們可以避免悲劇再次發生，而他們的犧牲也得到告慰。

饒慶鈴並以超連結延伸閱讀方式，連結網媒「太魯閣號事故一週年亅報導，指昨日東南水泥工地崩塌位置，距鐵路軌道僅50公尺，這是與重大事故擦身而過的嚴重意外。

台鐵

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