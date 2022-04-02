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清明連假南北移動恐疫情擴大 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將說明國內最新疫情發展。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將說明國內最新疫情發展。本報資料照片

國內疫情持續延燒，昨本土個案單日新增104例，為今年以來本土個案新高，且目前有20條不明傳播鏈，個案數也持續新增，今起連續四天清明連假，昨晚起高速公路、高鐵及台鐵等交通運輸皆湧現人潮，恐釀疫情再起。指揮中心今天下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中親自說明。

雖然每日增加確診數多且零星，但陳時中昨天表示，目前不考慮升級，大致上朝開放腳步向前，病毒傳播速度雖快，把醫療量能、重症照顧好，就能因應疫情；台灣還沒到與病毒共存的地步，現在染疫率不到百分之一，但希望確診個案出現時，大家「不要懼怕，也不要獵巫」。

基隆將實施「類普篩」，中央準備20萬劑快篩試劑交由基隆做細部規畫。外界認為「類普篩」不如「類升級」，陳時中說，可以再詳細了解作法，現在社區篩檢希望找出隱藏病人，不要讓疫情擴大。

疫情 類普篩 陳時中

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