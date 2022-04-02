窩心！確診學生90度鞠躬 向全身隔離衣巡房醫護感謝

中央流行疫情指揮中心昨天公布基隆新增20例確診，基隆小吃店群聚案累計已經破百、有115確診個案，並有5個學校傳出疫情，目前有多名學生被收治在部立基隆醫院。醫護人員說，目前患者情況都相當不錯，雖然住院仍每日透過視訊上課，有一名學生更是每每都以90度鞠躬，向穿著全身隔離衣巡房的醫師、護理師表達感謝，讓醫護覺得好窩心。

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐昨與副院長陳韋達、秘書李玲美、護理科主任姚文真及護理長莊美慧前往專責病房護理站，透過視訊與電話關心確診被隔離住院的學生，為收治的確診學生打氣加油，並依年齡每位分別致贈藍寶堅尼大牛及保時捷911跑車的3D拼圖等益智遊戲禮盒。

林慶豐說，今天開始有4天連假，希望玩具陪伴孩子們度過兒童清明連假與在病房的漫漫時光，平安渡過這段人生艱難的時刻，早日康復回家。

目前在基隆醫院隔離治療中的學生，年齡約6歲至17歲，都相當積極向上，即使在住院中，仍每日透過視訊上課，遠端學習不中斷。

在專責病房護理師眼中，這群孩子乖得惹人憐愛，一名護理師說，其中有一名學生，每每都以90度鞠躬向穿戴全身隔離衣巡房的醫師、護理師致意；而最年幼的一對姊妹花，在父母陪同下入院治療，雖年紀還小，但也不吵不鬧，相當乖巧。

林慶豐表示，提醒所有基隆民眾配合政府的快篩自行檢測，如快篩呈現陽性請盡速通報衛生局，並至指定醫院PCR檢測，減少感染的風險，口罩也要戴好戴滿，保持安全距離，齊心抗疫。