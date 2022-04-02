深夜急轉彎 羅智強參選桃園市長喊卡

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
國民黨台北市議員羅智強深夜貼文，取消原本今天上午10時要宣布參選桃園市長的直播。圖／羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強深夜貼文，取消原本今天上午10時要宣布參選桃園市長的直播。圖／羅智強臉書

原本今天上午10時要宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強拋出震撼彈，深夜2時宣布臨時取消直播記者會，讓參選萌生變數。

羅智強聲明如下：

深夜2點的煎熬，萬般無奈，要向好朋友們說聲抱歉。

原本上午10點要向所有長期支持智強的朋友，宣布重大決定的直播，必須取消了。

我想很多好朋友也猜到我原本要宣布的決定是什麼。我連聲明都寫好了。對我來說，這個決定，雖然是困難挑戰，但我沒有懸念、也義無反顧。

只是晚間，我接到朱立倫主席的電話，我們懇切的談了近3個小時。主席告知我他對桃園局勢的看法，要求我在清明連假期間暫不對外發言。給大家多一點時間冷靜沉澱。

我不是1個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願。

只是身為國民黨的1份子，我不只是我，我還必須尊重主席的整體戰略思考。也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害。

所以輾轉難眠、思考許久後，還是要向大家說聲，對不起！

在國民黨氣勢低迷的此刻， 我不願意再因為我個人的事，讓黨承受更多的爭議與責難。

這個連假，我將繼續沈澱思考，總是希望，能求得更圓滿的解方。

對於2022年的選戰，我從沒有「非我不可」的想法， 如果我能幫黨的整體選戰加分，我會勇往直前、毫不猶豫； 但如果有比我更適合的人， 我也毫不眷戀、全力支持。

再次說一聲：對不起！

國民黨 直播 桃園

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