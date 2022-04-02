太魯閣滿周年／生日成忌日 罹難助理司機兄接棒進台鐵

「那天我正準備出門替自己慶生，先是接到運務處電話說台鐵出事了，但弟弟沒事，隔半小時機務處卻打來告知弟弟不幸喪生...。」太魯閣號事故殉職助理司機員江沛峰的哥哥感嘆，自己生日竟然成為弟弟忌日，「日復一年都會想起」。命運捉弄人的還不僅如此，半年後江哥哥進入了台鐵維修單位工作，那些以前弟弟曾反映過事情，依舊天天在上演。

去年4月2日，太魯閣號出軌奪走了49條性命，包含助理司機員江沛峰，成為了江家一輩子的痛。江哥哥接受本報專訪時說，接到台鐵電話後，當天下午4時出發搭火車到花蓮，晚上9時許到飯店卸下行李後直奔殯儀館，「5個多小時的路途內心無比煎熬，爸媽一句話都沒有講」，看到遺體的那一刻，雙親淚崩哭喊無法接受，只有自己最冷靜。為了釐清弟弟命喪真相，他強忍精神，直到去年11月，才真正掉下第一滴淚。

江哥哥回憶，當時整理到江沛峰電腦裡的檔案，裡面盡是在台鐵工作的照片，包含一些有問題的紀錄表，想起弟弟曾說過「台鐵的車問題很多」，列車沒修好、氣軔仍受損的情況下，依舊要上路，感到很氣憤，也因此落淚。

「弟弟入職9個月的時候，就給我看過2012年埔心事件遭撞毀的太魯閣號車頭。」江哥哥說，當下問了江沛峰「怎麼預防」，他回答「沒有辦法改變」，因為車子本身太爛了，果真九年後弟弟也慘死在太魯閣號裡。

江哥哥說，事發後時任交通部長林佳龍問媽媽有何處需要幫忙，她說希望讓哥哥有份穩定工作，於是林提議讓他考進台鐵。

對於外界不解為何願意到弟弟殉職的單位工作，江哥哥說，「就是一份工作而已」，沒有特別排斥，加上想要「驗證」弟弟曾經提及的狀況，去年10月1日正式進入台鐵。

「果然我進去後發現和弟弟看到的差不多。」江哥哥說，工作的這段期間，曾發生過明知氣源閥件受損會導致煞車不良，還是硬開上路；經費、時間、人力、材料不足情況下，卻要在民代的壓力下出車，由上而下都感受無力感，而且很重很重。

眼看太魯閣號事故即將滿周年，江哥哥內心很是感慨，他認為如果是意外就無法避免，「但這就是一場謀殺，希望可以用殺人罪起訴承包商。」他說，這一年的每次開庭都會到，夜晚常因過於焦慮夢到包商勝訴，會持續蒐集證據，希望司法還給弟弟公道。

談到弟弟，江哥哥眼神盡是驕傲。他說，江沛峰的夢想是進到俄羅斯國營企業Rosatom公司，做核子反應器，小時候兩人常就工程議題切磋，如今「床旁邊少了一個人，家裡少了歌聲，媽媽少了一個兒子」，所有擺設都沒變，但弟弟再也不會回來。

不過江哥哥說，好險還有幾樣弟弟留下來的「禮物」，像是地下室還印著兩人10多歲時，修完腳踏車抹下機油的手印，現在每天回家停車的時候都會多看一眼。但他也說，至今不敢用手觸碰，深怕那個痕跡就此消失。

不僅如此，江哥哥說，江沛峰去年2月向中國大陸購入的手機，直到6月才送達台灣，之後就隨身攜帶，「就像弟弟還陪在身邊」。