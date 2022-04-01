指揮中心圖卡再現縣市別 網酸：雙北有個案就粗暴製圖

今天新增104例確診個案，其中雙北總計52例。而指揮中心圖卡再次出現縣市別，目前也在PTT引發熱烈討論，網友酸說「傻眼，雙北有個案CDC就粗暴製圖」、「難怪昨晚要出羅副的溫馨新聞」，新北市議員擬參選人吳訓孝認為，指揮官陳時中雙標防疫更顯司馬昭之心。

指揮中心今天舉辦記者會，突然拿出各縣市確診數圖卡。有網友上PTT發文提問「突然公布各縣市分佈是為了什麼？」，從今年到今天為止，都沒有公佈過確診縣市分佈，突然來給清楚的分佈，那麼今天以前的怎麼都沒有呢？

不少網友在貼文下回應「這也太大小眼了」、「雙北害羅副沒辦法洗衣服，給我負責」、「政治防疫有夠噁心」、「搞這種小動作」、「高雄、桃園在爆的時候地區一直藏」。

吳訓孝表示，指揮中心過去不斷強調要與病毒共存，但一遇到綠營執政縣市疫情緊繃，中央就義不容辭推翻過去自己拒絕普篩的政策，立刻推出「類普篩」，傾指揮中心之力搶救小英愛將林右昌，對比過去全黨批評侯友宜的廣篩策略，「難道綠營執政就不會偽陰、偽陽嗎？」，政治凌駕科學的雙標的行徑令人咋舌。

吳訓孝強調，指揮中心一旦決定要與病毒共存，應該盤點現有的醫療資源，計算現有醫療量能，針對輕症或是無症狀者，做出對醫療資源最小的負擔防疫行動，應加強宣導基本防疫作為。現在大動作救疫情，救的是選情還是疫情，民眾都看在眼裡。