羅一鈞沒洗衣服被催婚 白喬茵批「退步的沙文主義」

衛福部長陳時中心疼羅一鈞防疫工作繁重，深夜告假回家洗衣服，引發行政院長蘇貞昌「催婚」說。有意參選高雄市議員的國民黨發言人白喬茵批評說，難道男人結婚是為了有人幫你做家事嗎？這是多倒退的沙文主義、性平示範。

衛福部長陳時中昨天分享疾管署副署長羅一鈞沒空回家洗衣服的故事，很多網友願當「羅太太」。行政院長蘇貞昌今日受訪指出，如果工作壓力很大、心情不好，他回家和太太一起洗衣服，放烘乾機一邊聊天，是很好的紓壓；現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請羅考慮看看。

白喬茵說，她肯定防疫團隊對台灣的付出，但是有多少職場上的父母下班還要接小孩、煮飯與整理家務，天天忙到半夜隔天還是得上工，誰敢因為這種原因跟長官請假？不能因為人帥就沒是非，不能因為羅一鈞粉絲多就神化他所有行為，這不過是百姓們的日常。

白喬茵進一步說，蘇貞昌下的註解居然是「新婚有很高額的租金補貼，請他考慮看看」，難道男人結婚是為了有人幫你做家事嗎？這是多倒退的沙文主義、性平示範；女性在社會的價值不只有拚命做家事，這番話是否隔空向女兒蘇巧慧喊話「不當立委回家洗衣服」。