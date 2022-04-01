類普篩追不上疫情 醫師揭Omicron病例間隔僅2.2天

國內新冠疫情多點爆發，中央流行疫情指揮中心決定「類普篩」控制，但醫師沈政男認為，普篩用來對付Delta以前的變種可以，但Omicron三天就傳一輪，而普篩，三天有辦法做一輪嗎？當做完普篩，Omicron已經跑出去了。

沈政男說，精準疫調，在Omicron尤其是BA.2時代，更加重要。因為匡列與採檢比較快速，可以追上BA.2。Omicron的serial interval（世代間隔），從此例發病到下例發病間隔時間，是多少？根據南韓的研究，答案是2.2天，因此，政府必須在2.2天內完成接觸者匡列，才可能圍堵病毒。

他說，先前三個月，台灣已經證明可以，現在，因為多點爆發，而且基隆遇上小吃店複雜群聚，使得疫調有些吃緊，但越匡會越小圈，速度也會越快，就能追上BA.2。只要跑得比病毒快，就能將它們圍堵。有一些病毒難免從疫調中漏出去，其實不用太擔心，因為這些病毒傳了幾輪，疫情還是會曝光，這時再施以疫調，還是來得及。

沈政男說，現在真正的問題是前方一直疫調與匡列，但大家在後方一直群聚與內用，一直衍生新案例，然後境外移入滲漏也增加了，當然會疲於奔命。面對BA.2，不妨時鬆時嚴；以Rt值當指標，如果光靠疫調與社區篩檢無法壓到1左右，可以考慮暫時微升級，讓大家喘口氣，再持續解封。這幾天是關鍵期，必須把新增曲線折彎下來。

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