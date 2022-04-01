快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

阿妹演唱會13萬人朝聖將啟動天網監測？ 指揮中心這樣說

聯合報 / 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示，如果是演唱會接觸者，知道有症狀或自主健康管理者要注意，要篩檢並與1922聯繫，或到監測點領快篩試劑，若陽性應盡速回報。圖／指揮中心提供
陳時中表示，如果是演唱會接觸者，知道有症狀或自主健康管理者要注意，要篩檢並與1922聯繫，或到監測點領快篩試劑，若陽性應盡速回報。圖／指揮中心提供

天后張惠妹（aMEI、阿妹）今起將在台北小巨蛋展開一連12場的「ASMR世界巡迴演唱會」，將有13萬名粉絲朝聖。不過近日國內疫情散發且各縣市延燒，指揮中心表示，如果出現症狀，應盡速採檢、盡速與1922聯繫、回報，但不會對看演唱會的民眾做監控。

媒體詢問，今天是阿妹演唱會首日，若有1人確診後、是否會全部匡列？指揮官陳時中表示，如果是演唱會接觸者，知道有症狀或自主健康管理者要注意，要篩檢並與1922聯繫，或到監測點領快篩試劑，若陽性應盡速回報。

至於是否將啟動天網監測？陳時中表示，不會，電子圍籬對於隔離者或居家檢疫者，都有電子圍籬在，若擅自離開會追蹤定位，但不會對於看演唱會的人做監控。

新冠肺炎 COVID-19 演唱會 陳時中 小巨蛋

延伸閱讀

花蓮醫護確診是否為院內感染？ 陳時中：誰傳誰還不確定

郭台銘想送疫苗等了1年多 陳時中曝沒聯絡的原因

新北某社區續延燒 陳時中：與桃園、彰化、台東都有關

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

相關新聞

阿妹演唱會13萬人朝聖將啟動天網監測？ 指揮中心這樣說

天后張惠妹（aMEI、阿妹）今起將在台北小巨蛋展開一連12場的「ASMR世界巡迴演唱會」，將有13萬名粉絲朝聖。不過近日...

不斷更新／北市滿滿七大張足跡圖曝光 機捷、北捷5線跑透透

新冠疫情再次升溫，各縣市近日來接連爆發案例，今（1）日國內本土確診新增104例，創下今年新高；境外移入個案有132例，其中75例為航班落地採檢陽性；本土以新北市40例最多，其中有2縣市新增傳播鏈，包括桃園某電商公司，一口氣暴增...

「類普篩」不如「類升級」？ 陳時中：會再詳細了解

國內疫情嚴峻，今日新增104例本土個案，明起清明連假4天，指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒考慮再升級，不過口罩政策可能會...

花蓮醫護確診是否為院內感染？ 陳時中：誰傳誰還不確定

花蓮慈濟醫院繼昨1名急診護理師確診，今再新增3名急診醫護確診，包括2名急診醫師及1名急診護理師，4名醫護均照顧過1名來自...

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

指揮中心今公布新增104例本土確定病例，包括基隆、新北、桃園、台中、花蓮等6縣市都有病例。指揮官陳時中表示，今天案例比較...

台中疫情延燒…辦自助婚宴=零防疫限制 醫：最可怕的還沒來

昨日本土新增87例，其中台中婚宴群聚案在婚禮當天採自助取餐模式。精神科醫師沈政男在臉書粉專發文表示並提到，如果我事前知道，一定會給你們一句：「不要辦自助餐婚宴，不然你們的蜜月將在隔離中進行」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。