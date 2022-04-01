阿妹演唱會13萬人朝聖將啟動天網監測？ 指揮中心這樣說

天后張惠妹（aMEI、阿妹）今起將在台北小巨蛋展開一連12場的「ASMR世界巡迴演唱會」，將有13萬名粉絲朝聖。不過近日國內疫情散發且各縣市延燒，指揮中心表示，如果出現症狀，應盡速採檢、盡速與1922聯繫、回報，但不會對看演唱會的民眾做監控。

媒體詢問，今天是阿妹演唱會首日，若有1人確診後、是否會全部匡列？指揮官陳時中表示，如果是演唱會接觸者，知道有症狀或自主健康管理者要注意，要篩檢並與1922聯繫，或到監測點領快篩試劑，若陽性應盡速回報。

至於是否將啟動天網監測？陳時中表示，不會，電子圍籬對於隔離者或居家檢疫者，都有電子圍籬在，若擅自離開會追蹤定位，但不會對於看演唱會的人做監控。

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