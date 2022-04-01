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俄烏戰事釀430萬童流離失所 立院兒少促進會要求俄撤軍

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院兒少權利促進會今發表7點聲明，指俄羅斯以武力全面入侵烏克蘭，不但嚴重違反國際社會之規範，更對烏克蘭人民的生命財產造成極大的損失，特別是人口中最脆弱的兒童、婦女，「要求俄羅斯應立即停火並且撤軍」。圖／王婉諭辦公室提供
立法院兒少權利促進會今發表7點聲明，指俄羅斯以武力全面入侵烏克蘭，不但嚴重違反國際社會之規範，更對烏克蘭人民的生命財產造成極大的損失，特別是人口中最脆弱的兒童、婦女，「要求俄羅斯應立即停火並且撤軍」。圖／王婉諭辦公室提供

俄羅斯烏克蘭戰爭已持續一個月，聯合兒童基金會表示，這場侵略戰爭已經造成430萬的烏克蘭兒童流離失所。立法院兒少權利促進會今發表7點聲明，指俄羅斯以武力全面入侵烏克蘭，不但嚴重違反國際社會之規範，更對烏克蘭人民的生命財產造成極大的損失，特別是人口中最脆弱的兒童、婦女，「要求俄羅斯應立即停火並且撤軍」。

立法院兒少權利促進會今天偕兒少團體舉行記者會，包含會長王婉諭、副會長羅美玲、秘書長洪申翰、執行長翁麗淑，以及立委范雲、劉世芳、蔡壁如、邱顯智、莊競程、林奕華都出席參與。促進會也將發起「#ChildrenAgainstTheWar」線上串聯活動，以兒童繪圖表達對於戰爭的恐懼及反戰的訴求。

立法院兒少權利促進會「反侵略七點訴求」包括，一、要求俄羅斯應立即停火並且撤軍。二、俄軍應該立刻停止攻擊婦幼集結的避難場域。三、俄軍應依循「國際人道法」第135條，提供兒童食品、衣物，並照料與家人失散的兒童。四、要求俄軍應該遵守CRC，盡速開放人道走廊，以疏散無辜的婦幼，不得將其圍困在城市，以饑餓和恐懼作為攻擊武器，造成生理、心理健康的急遽惡化。周遭的鄰近國家，應該要履行公約，盡可能幫助並收留難民，避免兒童在軍事衝突中受到波及。

五、呼籲俄軍應恪守聯合國「特定常規武器公約」，不得於本次衝突中，使用大範圍殺傷的真空彈，或是具高度殺傷力的白磷彈作為武器，否則可能對烏克蘭的婦幼造成身心的創傷。六、呼籲國際社會以及鄰國，應極力避免無辜的婦幼持續犧牲，採取一切必要措施，支持烏克蘭，保護其免受戰火的侵襲。七、呼籲朝野各界，應本於人道與人權的精神，提供烏克蘭的孩童、婦幼一切形式的支持。

烏克蘭 俄羅斯 戰爭

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