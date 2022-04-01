不是愚人節！新竹市草根廚房、長興釣蝦場有足跡急清消

本土疫情持續擴大，新竹市今天再傳有新增外縣市個案造訪新竹市的確診者足跡，分別為新竹市東區草根廚房、香山區長興釣蝦場，2家店都緊急關門、清潔消毒，恰逢愚人節，長興釣蝦場業者在臉書貼出店休公告，強調「這不是愚人節」。

新竹市政府表示，昨天晚上收到北區管制中心通知，新北市及台北市2縣市確診個案分別於3月24日及3月27日有竹市活動足跡。經疫調顯示，新北市確診個案案23508曾於3月24日中午12點到下午1點半到草根廚房（新竹市東區柴橋路350號）。

台北市確診案案23266曾於3月27日晚上7點半到9點前往新竹市長興釣蝦場（新竹市香山區長興街498號）與友人共同用餐。相關接觸者目前已匡列108人（含外縣市），目前逐步採檢中。

市府立即啟動應變措施，3月31日晚上已通知相關店家完成消毒，並透過店家提供訂位名單、實聯制及車辨系統進行聯繫。

衛生局表示，兩位確診者為居住在雙北市，相關接觸者已匡列180人（本市98人、外縣市82人），目前完成37人結果為陰性，也依風險等級通知居家隔離及自主管理。所有店家也均已完成清消。

新竹市衛生局局長吳欣席表示，疫情的掌控與追蹤刻不容緩，但是仍然需要所有市民的配合，若您接到衛生單位的聯繫電話時，請務必配合篩檢和防疫措施。若民眾發覺有與確診者足跡重疊，可電洽防疫專線035355130，市府將協助篩檢。