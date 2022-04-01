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宜蘭縣政府傳有確診足跡 府內千名員工今下午篩檢

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府傳出有確診者足跡。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府傳出有確診者足跡。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣昨天新增3例舞蹈老師傳播鏈相關個案，縣內目前累積3人染疫，包含老師、家長和學生各1名。據了解，宜蘭縣政府有確診者近期到過；縣府衛生局表示，今天下午2點在縣府大廳設置快篩站，針對縣府1000多名員工全面性篩檢，縣長林姿妙也會一同篩檢，3點召開防疫記者會說明確診者足跡與其他相關細節。

宜蘭縣政府衛生局表示，今天下午在縣府大廳設置快篩站，針對縣府員工全面性篩檢。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府衛生局表示，今天下午在縣府大廳設置快篩站，針對縣府員工全面性篩檢。記者林佳彣／攝影

新冠肺炎 COVID-19 宜蘭

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