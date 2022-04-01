陳時中將推類普篩 謝龍介：別人孩子放屁就說腸子爛？

基隆新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中祭出要類普篩，卻遭挨批兩套標準、昨非今是。國民黨台南市議員謝龍介今批評，陳起心動念、有參選意念後，一切就以政治考量、政治操作，但應小心行事，尤其兩套標準。

謝龍介揶揄陳時中，「你孩子放屁就在成長，別人孩子放屁就說腸子爛；你的就是類普篩，別人普篩就要移送政風法辦」，這種行事風格，不值得去看。

謝龍介提醒陳時中，「強摘的果子不甜，強娶的新娘不愛你」，疫情現在已像洪水猛獸鋪天蓋地而來，奉勸陳這時只要把疫情控制好，務實把防疫工作做好，選什麼都會上。

國民黨立委蔣萬安則說，從前年疫情進到台灣，到去年疫情爆發，就有學者呼籲普篩，但當時陳時中否定，網路上也有各式的批評、攻擊，說是普篩仔，現在卻主動說要類普篩，雙重標準、決策武斷，反反覆覆的標準讓民眾無所依循。

蔣萬安認為，指揮中心對外來疫情管控應有清楚的戰略目標，到底要清零還是要與病毒共存，然後擬定相關策略；若採類普篩作法，似乎是要朝向清零，但這與逐步解封、縮短檢疫期間的做法相互矛盾。

蔣萬安說，我國終究要面對邊境解封這一天，但未來恢復與國際交流，確診數一定會攀高，台灣民眾有準備好？指揮中心有因應？比如分級治療，背後要專家學者整體評估。