鄭文燦談疫情作為 批柯文哲標準前後不一

桃園市長鄭文燦今至寶島聯播網接受周玉蔻節目新聞放鞭炮訪問，大談桃園這2年防疫心得，他表示，現在各縣市多點多傳播鏈的爆發，應持續動態清零，而非解封跟清零只能2選1；對於台北市長柯文哲的防疫政策，鄭指出，柯文哲前後不一，不予評論。

周玉蔻表示，鄭第2任的生涯中有一大部分都在抗疫中度過，鄭指出，桃園為國門的第一線，是重要的守門人，去年5月疫情大爆發，路上馬上就沒出現行人，在第一次面對群聚感染時，也是壓力沉重，不過況大匡列、做疫調等，有效的阻斷傳播鏈及黑數，讓防疫韌性提升，積極冷靜地做處理。

鄭也談到，全台現在為各縣市多點的爆發，加上清明連假明天展開，會建議民眾收假前可自行快篩，減少染疫風險；目前桃園的疫苗接種率也是六都第一，將持許鼓勵，提高保護力，有效的避免重症及死亡。

至於清零和解封不是只能2選1，鄭表示，應要滾動式修正，採取中間政策，除非是天天都上千人確診，出現大規模的社區感染，那再做普篩，雖然現在疫調辛苦，但還是要做。

對於下半年解封出國開放觀光客旅遊，鄭指出，台灣社區抗疫韌性夠，不過現在風險也在提高當中，仍不可掉以輕心；曾問過旅行業者出團後最多能忍受隔離3天，但要達到這個天數還有一段距離，相信中央會做出決定建立標準，持續修正。