快訊

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲 新價格看這

鄭文燦談疫情作為 批柯文哲標準前後不一

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今至寶島聯播網接受周玉蔻節目新聞放鞭炮訪問，大談桃園這2年防疫心得。圖／翻攝自寶島聯播網臉書
桃園市長鄭文燦今至寶島聯播網接受周玉蔻節目新聞放鞭炮訪問，大談桃園這2年防疫心得。圖／翻攝自寶島聯播網臉書

桃園市長鄭文燦今至寶島聯播網接受周玉蔻節目新聞放鞭炮訪問，大談桃園這2年防疫心得，他表示，現在各縣市多點多傳播鏈的爆發，應持續動態清零，而非解封跟清零只能2選1；對於台北市長柯文哲的防疫政策，鄭指出，柯文哲前後不一，不予評論。

周玉蔻表示，鄭第2任的生涯中有一大部分都在抗疫中度過，鄭指出，桃園為國門的第一線，是重要的守門人，去年5月疫情大爆發，路上馬上就沒出現行人，在第一次面對群聚感染時，也是壓力沉重，不過況大匡列、做疫調等，有效的阻斷傳播鏈及黑數，讓防疫韌性提升，積極冷靜地做處理。

鄭也談到，全台現在為各縣市多點的爆發，加上清明連假明天展開，會建議民眾收假前可自行快篩，減少染疫風險；目前桃園的疫苗接種率也是六都第一，將持許鼓勵，提高保護力，有效的避免重症及死亡。

至於清零和解封不是只能2選1，鄭表示，應要滾動式修正，採取中間政策，除非是天天都上千人確診，出現大規模的社區感染，那再做普篩，雖然現在疫調辛苦，但還是要做。

對於下半年解封出國開放觀光客旅遊，鄭指出，台灣社區抗疫韌性夠，不過現在風險也在提高當中，仍不可掉以輕心；曾問過旅行業者出團後最多能忍受隔離3天，但要達到這個天數還有一段距離，相信中央會做出決定建立標準，持續修正。

桃園 柯文哲 周玉蔻

延伸閱讀

綠營議員初選熱鬧 鄭文燦：別花大錢多展現自我

鄭文燦談年底桃市長選舉 沒有口袋名單全力輔選

首長談施政／鄭文燦：痛苦會過去留下建設

桃園市長盼空降人選？ 鄭文燦反酸萬美玲：不用模糊焦點

相關新聞

宜蘭縣政府傳有確診足跡 府內千名員工今下午篩檢

宜蘭縣昨天新增3例舞蹈老師傳播鏈相關個案，縣內目前累積3人染疫，包含老師、家長和學生各1名。據了解，宜蘭縣政府有確診者近...

陳時中將推類普篩　謝龍介：別人孩子放屁就說腸子爛？

基隆新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中祭出要類普篩，卻遭挨批兩套標準、昨非今是。國民黨台南市議員謝龍介今...

鄭文燦談疫情作為 批柯文哲標準前後不一

桃園市長鄭文燦今至寶島聯播網接受周玉蔻節目新聞放鞭炮訪問，大談桃園這2年防疫心得，他表示，現在各縣市多點多傳播鏈的爆發，...

迎戰年底大選 時代力量拋四共同政見

時代力量今舉辦「2022地方選舉共同政見發表會」，拋出黨內參選人四大共同政見，包含居住正義、勞工權益、親子議題、數位治理...

役期延長未拍板已現「搶當兵」潮 暑假服役中籤率恐降低

國防部研議延長役期，不少縣市政府兵役處、民政處接到詢問想提前入伍的申請辦法。桃園市有議員服務處陳情電話大增，但桃園目前只徵集到1999年出生、未辦緩徵的役男，因疫情和教召影響，還「塞車」上千人，除應屆畢業生5月優先入營外，只能照年次排隊，即使關說也無法插隊，議員辦公室只得不厭其煩解釋，相當困擾。

影／昔批普篩今喊類普篩 洪秀柱：陳時中的話能聽嗎？

國民黨前主席洪秀柱今(1)日出席「柱柱姐說故事」新書發表會，媒體詢問衛福部長陳時中近日宣布對基隆進行類普篩，外界批評跟過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。