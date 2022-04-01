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迎戰年底大選 時代力量拋四共同政見

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量今舉辦「2022地方選舉共同政見發表會」。圖／時代力量提供
時代力量今舉辦「2022地方選舉共同政見發表會」。圖／時代力量提供

時代力量今舉辦「2022地方選舉共同政見發表會」，拋出黨內參選人四大共同政見，包含居住正義、勞工權益、親子議題、數位治理等面向，時代力量黨主席陳椒華表示，將延續過去經驗與成果，更深、更廣地落實理念，扭轉政治舊勢力，為年輕世代打造更好的台灣。

時代力量秘書長白卿芬說明，時代力量共同政見具有兩大特色，反應方法學理、反映地方需求。這些重要議題，不單是時代力量的共同政見，同時也是政績，未來地方議員們也會持續朝這四大方向努力，強力監督地方政府。

針對勞動正義的主張，時代力量發言人余佳蒨表示，勞基法二修後，勞檢員在各地長期的面臨人力嚴重不足的問題，導致了許多勞動法規無法被落實，許多勞工常常抱怨法規形同虛設，勞工過勞導致的安全問題、身心健康等等問題層出不窮。所以，除了法規保障更要「有效檢查」、「有效裁罰」，才能真正保障勞工權益！

在居住正義政見部分，副秘書長暨新竹縣議員連郁婷認為，可以從幾個面向著手。首先提高屯房稅的稅率，並縮短建商餘屋販售的年限；其次，縣市政府應遏止工業區土地炒作，可透過在土地謄本上註記交易後幾年內應完成開發，而非閒置若干年後變更地目成住宅建地，再度變成新的炒作標的。第三，加速社會住宅的推動。縣市政府應設法讓不同職業別的民眾共居，社會住宅才不會被視為嫌惡設施而遭受當地居民抗拒，才得以加速推進社會住宅興建進度。最後，政府應保障租屋族在外租屋的居住環境、消防安全。

副秘書長暨彰化縣議員吳韋達針對數位治理政見列出三點改善事項，在補充硬體方面，數位學習已是現在與未來的趨勢，必須著重資訊教育的平權，保障每個人都能夠平等使用資訊硬體設備。在城市治理部分，希望透過公部門讓城市運行更加順暢、讓民眾更加有感，但一般民眾光是想透過數位裝置取得政府服務，都必須要下載相對應部門的應用程式，縣市政府應將各部門的服務統整成單一系統，才能更加便民。最後在提升效率方面，一些例行的行政庶務應考慮讓機器取代人力操作。

關於親子正義的政策部分，副秘書長暨桃園市議員簡智翔提到，台灣的生育率已經連續7年下降，面對如此嚴重少子化的情形，必須透過好的親子政策，讓生育率有所提升。簡智翔指出，時代力量對於親子政策的主張包含提升公托量能、強化托育品質、保障兒童遊戲權及健全性平教育等四大面向。

2022大選 時代力量

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