游盈隆：台灣應邀請澤倫斯基視訊 蔡政府為何反對？

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，台灣應邀請烏克蘭總統澤倫斯基視訊，一則展現台灣和世界文明國家站在一起力挺烏克蘭，二則送溫暖給澤倫斯基，三則讓世界更清楚看見台灣，一舉數得，何樂而不為，民進黨政府為什麼要反對？

游盈隆指出，澤倫斯基現在是舉世公認的英雄，連美國「皮尤民調」最新調查也顯示，在列舉出的各國領導人中，美國人最具信心的就是他。此刻，其他國家若做調查，結果大概也是如此。台灣也有「邀請澤倫斯基視訊演講」的倡議，奇怪的是沒有形成熱議，最主要原因，是蔡政府反對。

國民黨立委溫玉霞在立法院質詢時問，「我們有可能邀請澤倫斯基來視訊演講嗎？」行政院長蘇貞昌回應，「國會要先做出決議，我們再來辦事啊」。游盈隆表示，行政院什麼時候這麼卑下，立法院沒決議的事，行政院就不能辦？蘇貞昌這種不真誠回應，當然是因為他心知肚明「大小姐（蔡總統）還沒想好」。

游盈隆指出，另一個跡象來自英系立委羅致政的說法，他懷疑國民黨立委這項倡議不懷好意，無事生端。游說，羅致政這樣地說法很牽強，是硬著頭皮擠出來的說詞，就算藍營立委這項提議有什麼可議的動機，但這項提議本身是非常即時且適當的提議。

游盈隆表示，從很多方面看，台灣可能是俄烏戰爭最大受益者，台灣人從俄烏戰爭中學習到許多與生死存亡有關的寶貴經驗教訓，習近平和其他中共領導人經此一役也很可能因此不敢輕易對台動武。照理說，台灣政府應妥善應用這千載難逢的機會，提高台灣國際能見度，讓世界更清楚認識台灣處境的險惡，從而更珍惜台灣才對；從這個角度看，邀澤倫斯基視訊是一個好主意，不需要在意是藍委或綠委提出。

游盈隆指出，鄧小平有句名言「不管白貓黑貓，會抓老鼠的就是好貓」；何況，執政黨本就應該主動去做這件事，而不是像現在這樣推三阻四。