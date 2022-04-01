再拋市政願景　蔣萬安：將北市打造成大型新創實驗場域

國民黨立委蔣萬安參選台北市長態勢日益明朗，蔣上午再拋對台北市政未來願景，盼將未來台北市可打造成大型新創實驗場域，讓新創產品可以透過市政政策，落實在生活的每個角落。

蔣萬安說，他過去在加州矽谷擔任新創律師，一直希望能夠把創新思維帶到台灣，甚至是台北市的城市治理；在矽谷學到一個重要經驗是可以吸引人才去追尋矽谷夢，未來也希望打造台北，讓所有人都可以追尋自己的台北夢。

蔣萬安舉例，比如成功市場動線優化、區公所管理、Youbike站的設置，甚至跨縣市的治理，就可以引入矽谷服務設計概念，以市民為中心，解決流程問題，提升使用者體驗，讓市民感受到最好的服務。

蔣萬安認為，過去市政以社會管理為主，之後隨經濟起飛轉型成經濟建設型，現在發展飽和，地方政府應再轉型成服務型政府，把服務做到最好。

蔣萬安說，希望未來把矽谷經驗帶入城市治理與每個人日常生活當中，市政服務做好，人才就會留下，企業滿意度就會提高，也可進而提升投資力道，整體國民生產毛額（GDP）就會上升。

至於應優先改革的市政問題，蔣萬安則點名都市更新這個議題大家都有共鳴，不分區與年齡層都有共同感受，包含居住安全、市容、交通，這些都可以透過都更大力改變。蔣說，其他五都是都市發展期，但台北市卻是都市重建期。

「都更速度代表一個城市進步速度」，蔣萬安表示，當前推動都更，基層反映整合困難，一般民眾盼政府出面以公辦都更方式積極處理；民眾也反映都更速度要加快，要加快都更審議程序；適度的就如捷運周邊等特定區域，檢討相關容積。