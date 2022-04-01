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江啟臣：役期延長牽動2022、甚至2024大選

聯合報 / 記者王寓中蔡晉宇／台北即時報導
兵役役期是否延長，引發各界關注。報系資料照。記者蘇健忠／攝影
兵役役期是否延長，引發各界關注。報系資料照。記者蘇健忠／攝影

役期延長問題受到役男及家長的高度關切，國民黨前主席江啟臣今天表示，政策的拍板要等年底地方大選之後，若主客觀情勢到位，2024年總統大選前會有結果，但從公告到實施，最快也要2025年甚或到2026年。

江啟臣並慎重提醒，兵役問題將牽動2024年總統大選，連美方都已關注到這點，在野的國民黨尤其要謹慎以對。

江啟臣說，包括教召延長及義務役役期的延長，都不是俄烏開戰後才開始，相關的研擬早就進行一段時間，關鍵在美方的壓力，俄烏開戰的情境讓相關政策的推動更具正當性。

民進黨國防政策背景人士也證實，早在俄烏戰爭爆發前，強化後備戰力就是蔡總統的重點施政項目之一，今年掛牌上路的「全動署」即是代表，隨著俄烏戰爭爆發，也印證了後備戰力的重要性，相關政策會隨著既有步調走。

江啟臣表示，民進黨原本是主張縮短役期，在中國不斷擾境及美方壓力下，蔡政府想調整役期但又不敢大步前進，主要考量是民意，因為綠營民代都清楚，在選舉前討論役期的問題，百分之百是票房毒藥。

江啟臣說，在選票考量下，年底大選前役期延長問題不會有結果，但大選後情況可能就會改變。

他表示，年底選舉結果會讓執政黨加速評估役期的政策，特別是大選年的俄烏戰事發展、國際情勢、美中關係、兩岸情勢及國內的民意走向，若防衛台灣的意志持續加強，「愛國保台」仍有可能成為民進黨2024大選政權保衛戰的王牌。

江啟臣表示，一旦役期延長成為總統大選的關鍵，民進黨就會在大選前拍板確定役期延長的政策並可能進行公告，但公告到正式實施仍有一段時間，合理是一到兩年，也有可能三年，因此上路實施的時間會落到2025年到2026年。

江啟臣提醒，國民黨面對役期問題千萬不能輕忽，役期問題將直接牽動2024年總統大選，當民進黨將過去國民黨「反共愛國」的神主牌拿走，再反過頭來質疑國民黨不反共愛國時，國民黨要如何因應？民意又會站在哪一邊？結果其實很清楚。

 

 

江啟臣 國民黨 民進黨 兵役

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