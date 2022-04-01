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高雄化工廠+2確診 陳其邁：沒有社區風險

聯合報 / 記者王昭月／即時報導
高雄化工廠群聚感染，今天新增2例確診病例，高雄市長陳其邁（中）表示「沒有社區風險，放心」。記者王昭月／攝影
高雄化工廠群聚感染，今天新增2例確診病例，高雄市長陳其邁（中）表示「沒有社區風險，放心」。記者王昭月／攝影

高雄化工廠群聚感染今天再新增2例，是居家隔離期間陰轉陽，高雄市長陳其邁今天上午表示，「沒有社區風險，放心」。

陳其邁今天上午參加母校高雄中學校慶前受訪，表示Omicron越來越社區化、流感化，這個是趨勢，要在社區的防疫落實防疫工作，原則就是到公共場所或密閉空間，「戴上口罩就對了」，除非用餐，儘量減少拿下口罩。

「第三劑一定要打滿、打好」，陳其邁催促民眾趕快打疫苗。他說，打疫苗講到有嘴、講到無涎，會救你命的人都是叫你一定要打疫苗，叫你不要打疫苗的那個，到最後都不是救你命的人。

高雄今天再增2例，陳其邁將在下午開防疫記者會說明，他說，「我們疫情控制得很好，沒有社區風險，放心」。

新冠肺炎 COVID-19

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