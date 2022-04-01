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疫情卡市長路？蔣萬安：陳時中現階段應全心做好防疫
迎戰台北市長選戰，衛福部長陳時中被認為是綠營可能人選之一。但隨近日國內新冠肺炎疫情再升溫，何時表態也成難題。可望代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安上午表示，陳時中現階段應全心做好防疫，這是國人的期待。
蔣萬安說，陳時中有參選權利，他也完全尊重，但民眾當前最關心的還是疫情，尤其這幾天確診數上升；目前國內第三劑疫苗覆蓋率不到五成，相較其他國家還有很大進步空間，特別是年長者，中央流行疫情指揮中心要積極面對、因應。
但蔣萬安也表示，選舉沒辦法選擇對手，每場選舉都會有很多可能人選，他就是把自己做好準備，加倍努力；每一個可能人選都是很強對手，每一次都戰戰兢兢、如履薄冰，民調再高都還是要勤走基層。
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