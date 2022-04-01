羅一鈞忙到沒空洗衣服 蘇貞昌提「趕快新婚」解方

疾管署副署長羅一鈞忙到沒空回家洗衣服事件，引發討論。行政院長蘇貞昌今天表示，回家和太太一起洗衣服是自己很好的舒壓，建議未婚的羅一鈞，「要不要試試看」？

衛福部長陳時中昨晚出席小英之友會活動時，向現場志工透露，疾管署副署長羅一鈞前晚11點40分突然向他請假，原因是「再不回家洗衣服，要沒衣服穿了」，令陳時中說，聽了很心酸又抱歉，「眼淚快流下來」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，注意到很多人留言，願意幫羅一鈞洗衣服。蘇也以自己為例指出，如果工作壓力很大、心情不好，回家和太太一起洗衣服，放風乾機一邊聊天，是很好的舒壓；且現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請他考慮看看。