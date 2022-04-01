快訊

高雄小港區今早1910戶停電 是松鼠惹禍

誰怕世界大戰？東南亞「裝死外交」顧忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅一鈞忙到沒空洗衣服 蘇貞昌提「趕快新婚」解方

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者蔡晉宇／攝影
行政院長蘇貞昌。記者蔡晉宇／攝影

疾管署副署長羅一鈞忙到沒空回家洗衣服事件，引發討論。行政院長蘇貞昌今天表示，回家和太太一起洗衣服是自己很好的舒壓，建議未婚的羅一鈞，「要不要試試看」？

衛福部長陳時中昨晚出席小英之友會活動時，向現場志工透露，疾管署副署長羅一鈞前晚11點40分突然向他請假，原因是「再不回家洗衣服，要沒衣服穿了」，令陳時中說，聽了很心酸又抱歉，「眼淚快流下來」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌會前受訪時表示，注意到很多人留言，願意幫羅一鈞洗衣服。蘇也以自己為例指出，如果工作壓力很大、心情不好，回家和太太一起洗衣服，放風乾機一邊聊天，是很好的舒壓；且現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請他考慮看看。

羅一鈞 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌：自己會靠洗衣烘衣舒壓 羅一鈞也試一試

清明連假防疫緊縮還鬆綁？蘇貞昌給答案

影／羅一鈞深夜突請假 陳時中曝原因：眼淚快流下來

陳建仁現身小英之友會春之宴 陳時中也來了

相關新聞

影／20萬劑類普篩試劑今送基隆 王必勝：2方向斬傳播鏈

基隆群聚案擴大，社區已有病毒傳播，CDC昨公布基隆群聚案相關新增22例，累計91確診。指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天...

羅一鈞忙到沒空洗衣服 蘇貞昌提「趕快新婚」解方

疾管署副署長羅一鈞忙到沒空回家洗衣服事件，引發討論。行政院長蘇貞昌今天表示，回家和太太一起洗衣服是自己很好的舒壓，建議未...

蘇貞昌：自己會靠洗衣烘衣舒壓 羅一鈞也試一試

行政院長蘇貞昌上午到立法院報告並備詢，會前受訪時表示國內目前是防疫與經濟並行模式，確診數一定會增加，但疫苗打滿仍是相對安...

照片看歷史／出家前在好萊塢工作 美籍法師蘇悉帝1961年來台

1961年4月1日，第一位來台求戒的美國法師蘇悉帝（俗名哈路布蘭古德），下午2時25分搭乘泰航公司班機飛抵台北。中國佛學研究院院長白聖大法師將擇期為他在台北市圓山臨濟護國禪寺大雄寶殿，舉行加受具足戒典禮。 當時蘇悉帝法師28歲，美國巴邦城戲劇學院畢業後，任職好萊塢華納影片公司出品部，曾參加「巨人」與「戰爭的呼聲」等片攝製工作。1956年前始聞佛教，作了在家弟子。1959年5月間美國比丘蘇曼迦羅法師在加州弘揚佛法時，他便決心皈依佛教出家為僧...

冷眼集／農委會自刪條文以退為進？戰場回立院

農委會上月十五日悄悄預告修正農會法，舉起除弊大旗，卻夾藏增列三分之一官派理事，點燃蔡政府「染指農會」引信。就在農會抗爭將...

農會法修法／官派條文復活？政院：尊重立院

行政院會昨天討論通過農會法修正草案，未來農會選舉賄選者，將由現行處三年以下有期徒刑，提高為最重七年徒刑。農委會已自行刪除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。