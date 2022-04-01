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花蓮疫情擴大 慈濟大學深夜宣布教師確診全校遠距教學

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟大學昨晚緊急宣布因有教師確診，4月1日起至4月10日改採遠距教學。圖／翻攝慈濟大學臉書
花蓮慈濟大學昨晚緊急宣布因有教師確診，4月1日起至4月10日改採遠距教學。圖／翻攝慈濟大學臉書

花蓮慈濟醫院急診室護理師染疫，疫情持續擴大，慈濟大學昨天深夜緊急宣布，接獲通知有1名教師確診，即刻啟動防疫應變計畫，今天起教職員改採居家上班，全校遠距教學至4月10日，校園也將全面清消。

慈院一名女性護理師昨天上午7時許確診後，衛生局持續匡列、擴大採檢，並連續3天啟動快篩站，請3月15日至30日曾出入慈院急診室的民眾若有疑慮可前往快篩。據了解，這名教師在慈濟醫院工作，因護理師確診遭匡列，採檢後確診，校方連夜匡列與確診教師相關的接觸者，預計今天採檢。

慈濟大學昨天深夜11時許透過臉書粉專、官網，及發布聲明，因接獲通知1名教師確診，今天起校園全面清消、教職員改採居家上班，4月6日起，教職員工依三級警戒模式上班，在校內及辦公室內須全程佩戴口罩；校園暫緩對外開放、圖書館今天閉館清消。

全校課程含體育課，改採同步或非同步遠距教學到4月10日，4月11日後再視疫情進行調整，4月1日到10日校內外所有活動均暫緩辦理，會議延期或改為線上會議，體育場館全面閉館，社會教育推廣中心暫停實體授課。

校方昨晚同時將相關防疫計畫通知學生家長和教職人員，已有外縣市家長決定趕到花蓮將孩子接回。

此外，花蓮鬧區知名的摩曼頓花蓮中正店，疑似有確診者足跡，昨晚在臉書宣布配合政府防疫政策，今天休館1日。

花蓮慈濟大學昨晚緊急宣布因有教師確診，4月1日起至4月10日改採遠距教學。圖／資料照片、慈濟大學提供
花蓮慈濟大學昨晚緊急宣布因有教師確診，4月1日起至4月10日改採遠距教學。圖／資料照片、慈濟大學提供

花蓮 慈濟 遠距教學

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