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陳建仁現身小英之友會春之宴 陳時中也來了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統陳建仁今天獲聘為小英之友會全國總會榮譽總會長。圖／取自陳嘉行臉書
前副總統陳建仁今天獲聘為小英之友會全國總會榮譽總會長。圖／取自陳嘉行臉書

小英之友會全國總會今天在台北萬豪酒店舉行年度聚會，英系人士全員到齊，蔡英文總統也到場致詞。今天最大亮點是前副總統陳建仁被推舉擔任榮譽總會長，陳建仁致詞時說，推崇蔡總統從2016年以來的表現，讓台灣被世界看到，有許多好成績，恭喜大家選了一位好總統；正因為有小英之友會，讓蔡總統能夠執政，並且有這樣的表現。

陳建仁下一步動向備受關注，無論是代表英系參選台北市長、擔任行政院長或2024選總統，都被民進黨內討論。不過與會人士轉述，今天與會人士及陳建仁都未提到選舉。而另一位被傳將代表英系參選台北市長的衛福部長陳時中也到場，受到現場歡迎。

代表英系爭取參選台北市議員的「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書上表示，剛陳時中在桌邊講了一個故事，提到昨天指揮中心開會到深夜，到了晚上11時40分，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞請假說自己接下來無法開會，因為「必須回家洗衣服，髒衣服已經堆到再不洗就沒衣服穿了。」陳時中說對羅一鈞很抱歉，一位公務員竟然那麼晚還得請假才能回家處理自己的事情，顯示指揮中心工作繁重。

據轉述，蔡總統致詞時提到，以前國際媒體對台灣報導很少，這幾年，國際媒體對台灣的報導非常多；蔡總統覺得，台灣的表現被看到，其中很重要原因是有小英之友會的幫忙、給她最大的支持，她很感謝。

蔡總統也提到，任期剩下2年，每天都在算還有哪些事想要做、要加快完成，因為都在拚進度，可能很多人覺得她很煩；但她還是希望，在任內盡量把所有希望完成的事情都完成，希望大家一起幫忙。

陳嘉行則在臉書上說，小英之友會「春之宴」邀請到重量級嘉賓陳建仁，小英之友會今聘陳建仁為榮譽總會長，「我們有智慧、慈悲、勇氣的大仁哥，是台灣人的福氣。」

陳建仁 北市

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